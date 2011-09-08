各国央行应为经济成长放缓做政策准备--OECD

路透巴黎9月8日电---经济合作暨发展组织(OECD)周四表示,发达国家面临年底经济大幅放缓的局面,首当其冲的是德国经济将出现萎缩.OECD并呼吁各国央行在经济下行趋势确立之际保持利率在低位,或是实行某种形式的宽松政策.

这标志着OECD对5月时公布的预测进行大幅下修,不过此次使用了不同的计算方法,因此很难将两次预估进行精确对比.OECD秘书长葛利亚上个月称,该组织准备下调对欧洲和日本经济前景的预估.

OECD预计,七国集团(G7)第三季和第四季GDP年化增长率为1.6%和0.2%.

G7经济增长放缓将对欧洲最大经济体--德国构成特别大的打击.OECD预计,德国2011年第三季GDP的年化增长率为2.6%,第四季将进一步萎缩至1.4%.

同时,OECD预计美国第三季和第四季GDP的年化增长率分别为1.1%和0.4%.

OECD还警告称,由于受异常不确定因素的影响,最新预估值的误差率恐怕非常大.

**各国央行来搭救**

由于欧美近期债务问题的全面影响仍不得而知,OECD警告称,最终的实际经济增速逊于最新预估的可能性非常高,不过该机构排除了出现类似于2008-2009年金融危机那样规模衰退的可能性.

鉴于经济前景快速恶化,OECD称各国央行应按兵不动.

OECD表示,"如果未来几个月浮现经济疲弱将持续,或者经济面临衰退风险的迹象,那麽若有空间则就应调降利率."

对于美国和日本接近零的利率水准,OECD称央行应考虑在必要时进一步干预证券市场,并坚定承诺会在较长时期内保持利率处于低位.

欧洲央行和英国央行均将于周四举行会议.

OECD表示,由于许多国家财政状况不佳,故这些国家无法指望政府提供财政刺激措施.但OECD敦促那些财政稳健的国家,在发现经济将长期持续下滑时,考虑更多宽松措施.(完)