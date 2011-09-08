结汇盘支撑人民币震荡收升 午后两地价差大幅收窄
路透上海/北京2月8日 - 人民币兑美元即期周三震荡收升，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；尽管日内美元指数上涨，但午后有多家机构的大量结汇盘涌现，推动人民币收升。
路透9月8日电---瑞银(UBS)上调其平均金价预估,指称这是按市场价格进行的修正,同时亦是因为预期第四季度物价环境仍将强劲.
瑞银在一份客户报告中将其2011年平均金价预估自每盎司1,500美元调高至1,665美元.
瑞银还将其2012年平均金价预估自每盎司1,380美元调高至2,075美元,将其2013年平均金价预估自每盎司1,200美元调高至1,725美元.
瑞银称,"我们对2012年及以後的金价预估,在很大程度上是基于我们对美国利率和全球经济体质的预期."
瑞银并称,全球宏观经济疑虑及欧洲主权债务危机的持续,将提振消费者和投资者对黄金的信心,黄金将愈发被用于对冲工具.(完)
--编译 侯向明;审校 艾茂林
路透上海/北京2月8日 - 人民币兑美元即期周三震荡收升，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；尽管日内美元指数上涨，但午后有多家机构的大量结汇盘涌现，推动人民币收升。
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)