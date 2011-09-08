路透9月8日电---瑞银(UBS)上调其平均金价预估,指称这是按市场价格进行的修正,同时亦是因为预期第四季度物价环境仍将强劲.

瑞银在一份客户报告中将其2011年平均金价预估自每盎司1,500美元调高至1,665美元.

瑞银还将其2012年平均金价预估自每盎司1,380美元调高至2,075美元,将其2013年平均金价预估自每盎司1,200美元调高至1,725美元.

瑞银称,"我们对2012年及以後的金价预估,在很大程度上是基于我们对美国利率和全球经济体质的预期."

瑞银并称,全球宏观经济疑虑及欧洲主权债务危机的持续,将提振消费者和投资者对黄金的信心,黄金将愈发被用于对冲工具.(完)