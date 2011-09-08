美国今年多天灾 经济损失逾10亿

路透芝加哥9月7日电（记者 Mary Wisniewski）---暴风雪，龙卷风，洪水。创纪录的高温和旱灾，随之而来的大火。

2011年前八个月，美国遭遇各种破坏性极大的奇特天气。

从芝加哥近两英尺厚的暴雪，到南部致命的龙卷风和热浪，再到洪灾和近来德州烧毁千余栋住家的大火，大自然不断释放可怕的能量，损失成本也是巨大的。

气候专家认为是因为全球变暖，气象学家归咎为“拉妮娜”现象和自然变化的影响，而龙卷风袭击人口众多的地区，许多人只能将死伤和破坏称为“运气不佳”。

但鉴于短期天气和长期效应的多样性和破坏性，例如多年的西南部乾旱，越来越多的科学家认为，气候变化和极端天气正越来越常见。

Weather Underground公司联合创始人和气象总裁Jeff Masters周三在有关气候的新闻发布会上称：“大气变暖，因此有更多能量制造风暴。未来数十年，像2011年这样的情况将成为美国新的常态。”

粮食、资产和生命损失的代价巨大。美国国家气象局发言人称，美国国家海洋与大气管理局（NOAA）自1980年以来一直记录自然灾害的成本，2011年发生了10次自然灾害，经济损失逾10亿美元。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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