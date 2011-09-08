奥巴马称美国经济面临“危机”

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透华盛顿9月8日电---美国总统奥巴马周四称,美国面临经济停滞的"全国性危机",呼吁国会迅速通过他提议的创造就业计划.
他将于2300GMT发表的讲话摘录中,奥巴马称,华盛顿必须"停止政治作秀,并采取实际行动帮助美国经济."
奥巴马称,美国就业计划将为员工和企业提供税收优惠,为建筑工人和教师创造就业机会.
"就业计划将为成长停滞的美国经济带来推动,并为令在美国投资和雇聘的企业相信,能够为其产品和服务找到客户.你们应立即通过就业计画,"他并称.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪/徐文焰
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路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。