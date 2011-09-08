奥巴马称美国经济面临“危机”

路透华盛顿9月8日电---美国总统奥巴马周四称,美国面临经济停滞的"全国性危机",呼吁国会迅速通过他提议的创造就业计划.

他将于2300GMT发表的讲话摘录中,奥巴马称,华盛顿必须"停止政治作秀,并采取实际行动帮助美国经济."

奥巴马称,美国就业计划将为员工和企业提供税收优惠,为建筑工人和教师创造就业机会.

"就业计划将为成长停滞的美国经济带来推动,并为令在美国投资和雇聘的企业相信,能够为其产品和服务找到客户.你们应立即通过就业计画,"他并称.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪/徐文焰

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