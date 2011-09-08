金价大涨3% 市场等待奥巴马讲话

* 奥巴马讲话前,金价尾盘加快上涨

* 欧洲黯淡前景帮助金价稍早上扬

* 市场关注:总统奥巴马2300GMT公布的就业计划

路透纽约/伦敦9月8日电---金价周四大涨3%,抹去昨日跌幅,投资者在欧洲央行(ECB)表示欧元区前景黯淡後,等待美国总统奥巴马就美国经济发布的讲话.

美国总统奥巴马将在2300GMT讲话,预计他将提出3,000亿美元就业创建计划.届时黄金将在周五亚洲时段开始交易.

"我对于总统如何在讲话中阐述3,000亿美元新一轮经济刺激计划很感兴趣,所有这一切都对黄金利好,"Great Pacific Wealth Management资产配置部主管Sean McGillivray称.

"基本面令黄金成为避险资产,不过预计(金价)将有较大波动,因为和美国公债相比,它还是一个很小的市场.目前市场关注度非常高,因此有波动将是正常的."

奥巴马的经济刺激计划中将包括给中产阶级和企业减税,以及修复基础设施的新支出.在2009年时,他曾推行过一项规模达到8,000亿的刺激计划.

周四稍早,美联储主席贝南克也承诺将提振经济成长并压低失业率,但未给出细节.

现货金和美国期金周三均收低3%,当时一德国法庭裁决有利于德国参与欧元区救助,投资者卖出黄金并买入股票.

"中期到长期来看,很明显看涨趋势没有太大变化."Richcomm Global Services资深分析师Pradeep Unni称."我们将昨天的下滑视为修正,这对于整体黄金市场是好事情."

周四亚洲时段交易中,黄金大幅收高,因交易商预计周三价格下跌後,黄金实货需求将增加.印度婚礼季节前的需求预期,也帮助提振价格.

金价在欧洲时段涨速加快,之前欧洲央行暗示欧元区暂停升息,欧元下跌.欧洲央行总裁特里谢称他预计该地区经济成长的"不确定性仍很高,令档风险加大."

截至1920GMT,现货金上涨约54元,或3%,至接近每盎司1,870美元.

美国12月期金亦跳涨逾50美元,或3%,在盘後交易中升至每盎司1,873美元上方,收盘时上涨2.2%,报1,857.50美元.

路透数据显示,过去40年来,金价仅有16次波动超过50美元,其中七次是在过去的一个月中发生的.

今年迄今,期金和现货金价格均上涨超过30%,接近看涨黄金的投资者预期的每盎司2,000美元水平.

瑞银将黄金平均价格预估从之前的每盎司1,380美元上调至2,075美元,同时亦把2011年价格预估从1,500美元调高到1,665美元.

"当前,没有其他资产可以扮演避险角色,"MKS Finance交易部主管Afshin Nabavi称."买入黄金,或持有现金.这是唯一实实在在的(避险)策略." (完)

--编译 洪曦;审校 母红

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