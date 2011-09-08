道指和标普500指数收跌逾1%

* 伯南克未提供美联储提振经济举措的线索

* 美国总统奥巴马将在2300GMT发表重要讲话

* 上周初请失业金人口增长,7月贸易逆差收窄

* 道指收跌1%,标普500指数收挫1.1%,Nasdaq指数回落0.8%

路透纽约9月8日电---美国股市道指和标普500指数周四收跌逾1%,因美联储主席伯南克未暗示将采取新刺激举措提振疲弱的经济.

投资者一直指望伯南克和其他决策者能解决从全球成长放缓到欧洲债务危机等一系列担忧.伯南克周四就经济前景发表讲话.

今日稍早公布的数据显示,上周初请失业金人口增加,凸现经济疲弱.美国总统奥巴马将在2300GMT发表讲话,预计将公布创造就业计划.

银行股在周三大涨後今日为跌幅最大的类股.这是今年夏天股市大幅震荡中走势最为动荡的类股.KBW银行指数劲挫近3%.

道琼工业指数收跌119.05点,或1.04%,报11,295.81;标准普尔500指数收挫12.72点,或1.06%,报1,185.90点.Nasdaq指数回落19.80点,或0.78%,报2,529.14点.

银行股中,摩根大通(JPM.N)急跌3.8%,报33.51美元,为跌幅最大的道指成分股.美国银行(BAC.N)劲挫3.7%,报7.20美元.标普金融指数收跌2.3%.

VIX波动性指数攀升3%,至34.37.尽管低于8月触及的水平,但较之今年稍早,仍处于较高水平.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约71.5亿股,较20日均值低16%,显示在8月放量下跌後市场参与度在降低.纽约证交所约76%的股票下跌.

目前市场状况意味着短期观点主导市场,公司基本面退居次席.

"突然间所有人都成了交易员,现在没有人是投资者,"First New York Securities的高级交易员Sam Ginzburg称,"所有交易都基于宏观消息,所有交易都基于投资者心理,所有人都紧盯技术图表."

标普500指数未能守住1,200点关口,但稍早升至该水准之上,这是市场的一个强劲阻力位.

上涨股中,雅虎(YHOO.O)劲扬6.1%,至14.44美元,之前大股东Third Point LLC要求该公司重组其董事会.

闪存生产商SanDisk Corp SNDK.O跳升2.4%,报38.52美元.

另外,美国政府称,美国7月贸易逆差大幅收窄,这是经济在上半年表现疲弱後第三季将出现成长的乐观迹象.(完)

--编译 母红;审校 李军

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