伯南克称美联储寻求扶助经济恢复强劲增长

路透华盛顿9月8日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克周四称,美联储将不遗馀力地提振令人失望的疲弱经济成长,并压低失业率,但并未提供决策者可能采取举措的细节.

伯南克在明尼苏达州经济俱乐部发表的有讲稿的讲话称,"美联储将竭尽所能在保持价格稳定的前提下扶助令成长和就业恢复到较高水平."

他表示,今年价格攀升可能是暂时的.他指出,"我们未见有迹象显示今年迄今的通胀上升已演变成经济中根深蒂固的因素."

除提供有关通胀前景的更多细节并强调成长迟滞难以令美联储满意外,伯南克未提供任何有关美联储考虑如何扶助经济复苏的新线索.

伯南克称,异常疲弱的家庭支出,因欧洲主权债危机引发的持续融资紧张状况以及美国AAA评等遭调降等因素继续阻碍经济复苏.

他警告称,美国政府短期内过度收紧开支也可能令"不稳定"的复苏放缓.

"大规模的财政整固在较短时间内可能增加经济成长和雇用面临的阻力,"他指出.(完)

--编译 母红;审校 李军

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