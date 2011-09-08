美国贸易逆差缩窄或提振第三季经济

* 初请失业金人数升至41.4万人,逊于预期

* 贸易逆差缩小暗示第三季GDP或有改观

* 伯南克讲话立场温和,似乎准备放宽政策

路透华盛顿9月8日电---美国经济或许走得跌跌撞撞,但仍未倒下.

这是最新两份经济报告传递出来的信息.报告虽表明劳动力市场依然疲弱,而贸易情况却有好转,应能推动第三季国内生产总值(GDP).

不过,美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克暗示,或将在9月会议上进一步放宽政策.他强调了失业率居高和潜在经济增长迟滞的现状.

"美联储将竭尽所能,在维持物价稳定的同时,帮助恢复经济的高速成长及就业."伯南克在明尼苏达经济俱乐部发表讲话称.

就业市场状况依旧不佳.美国劳工部发布的上周初请失业金人数意外增加.此时距离美国总统奥巴马在国会宣布就业促进计划仅有几个小时.

不过7月贸易逆差大幅收窄令人对于经济在第三季的表现抱有一线希望.美国经济在上半年一直低迷不振.

劳工部周四公布,9月3日止当周美国初请失业金人数增至41.4万人,此前一周上修至41.2万人.华尔街分析师此前预估初请失业金人数降至40.5万人.

"请领失业金人数在近几周趋稳.经济目前很有可能在缓慢增长."Wells Fargo Advisors首席宏观分析师Gary Thayer指出.

美国股市三大股指当日下跌约1%,部分归因于伯南克有关可能动用的宽松政策工具的讲话缺乏细节,令人感到失望.公债和美元则因投资者规避风险而上扬.

全球经济前景恶化促使欧洲央行维持利率不变,即便市场对美联储9月20-21日会议需采取行动的压力升高.

除8月初的一周外,初请失业金人数自4月初以来均超过40万.劳工部表示,最近的飓风和风暴对本周这项数据并未见任何明显的效应.

初请失业金人数四周均值由前一周的411,000升至414,750人.

8月27日止当周的续领失业金人数则由375万降至372万.8月20日止当周请领失业金总人数为717万.

参看美国请领失业金人数图表,请点击(r.reuters.com/dym63s)

参看美国贸易收支图表,请点击(r.reuters.com/nym63s)

参看美国出口及美元相关图表,请点击(r.reuters.com/xan63s)

**贸易逆差缩窄或助益GDP**

美国非农就业岗位8月停止增长,引发经济再陷衰退的疑虑,并使美联储面临需进一步放宽货币政策的更大压力.

但也有好消息传来.美国商务部周四公布,7月贸易逆差缩窄至448.1亿美元,远低于6月修正後的逆差515.7亿美元,以及市场预估的7月逆差约510亿美元.

美国7月贸易逆差较上月降低13.1%,为2009年2月以来的最大月度百分比降幅.

"贸易数据好于预期,可能会引发对国内生产总值(GDP)数据的上修,"纽约Decision Economics资深分析师Pierre Ellis指出.

美国7月出口额上升3.6%至1,780.4亿美元,为纪录最高,得益于美国输往南美洲和中美洲的货物创纪录,以及中国和主要石油生产国的需求增长.当月美国商品和服务两大类,以及资本财和汽车出口亦创纪录水平.

鉴于近来很多工业国家和发展中国家经济趋疲,分析师对美国出口强劲态势能否持续仍有疑虑.

美国7月进口下滑0.2%至2,228.4亿美元,因进口石油价格连续第二个月下降,至每桶104.27美元,以及原油进口量减少.但来自中国的进口额增长2.1%.(完)

--编译 程琳/张若琪/徐文焰/肖群英;审校 孙茉莉/张荻

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