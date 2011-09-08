伯南克承诺美联储将不遗馀力推动经济成长

* 伯南克称,美联储将竭尽所能促使经济强劲成长

* 对于宽松政策的选择没有提供新的细节

* 通胀上升只是暂时情况,并未真正确立

路透明尼阿波利斯9月8日电---美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克周四表示,目前经济成长疲弱的情况令人失望,联储将不遗馀力促进增长并减少失业.他同时还淡化了通胀忧虑.

虽然他的讲话并未改变美联储将在9月20-21日会议上进一步放宽货币政策的预期,但也并未透露联储可能采取政策的细节.

"美联储将竭尽所能,在维持物价稳定的同时,帮助恢复经济的高速成长及就业."伯南克在明尼苏达经济俱乐部发表讲话称.

他并表示,今年消费者物价上涨的情况可能转瞬即逝.他的这番观点,也许被视作是为了消除联储内部对于进一步放宽政策或引发通胀的担心.

"我们看到,鲜有迹象显示今年以来的高通胀已在美国经济中变得根深蒂固,"他并称.

美国股市下跌,因投资者对伯南克没有透露美联储的行动计划感到失望.美元兑欧元扩大涨幅,而美国公债价格走高.

"尽管伯南克没有详谈未来政策选项,但我们认为他讲话中体现出的较为悲观的经济成长看法,证实了我们有关美联储倾向于在9月会议上采取进一步宽松措施的观点,"巴克莱资本驻纽约分析师Michael Gapen指出.

欧洲债务危机正在蔓延,以及美国消费者和企业信心下降,已引发美国和全球经济恐将再度步入衰退的担忧.

近期全球经济复苏的恶化程度如此严重,导致华盛顿的争论焦点在短短六周就从如何削减美国债务,转到降低失业人数上.

总统奥巴马准备于周四推出逾3,000亿美元的就业促进计划,创造就业是共和党总统候选人周三辩论中的关键问题.

**宽松政策的新线索不多**

伯南克提供了有关通胀前景的更多细节,并强调经济成长疲弱令美联储不满,但除此之外,他几乎没有透露关于美联储在考虑哪些经济刺激举措的新线索.

他大体上都在重申两周前的讲话,反复表示,美联储有进行额外刺激的一系列政策工具,并已准备好使用这些工具.

美联储在近三年前下调指标利率至近零水准,藉此帮助经济拖离严重衰退.随後两次购入总计2.3万亿(兆)美元较长期证券刺激经济成长.

但由于市场信心重创,美联储在8月9日进一步放宽货币政策,承诺将把近零利率至少维持到2013年中期,有三名委员投下反对票.

伯南克可能已经决定,在周四继续守口如瓶,以避免过早激化本月稍後美联储决策成员之间的争论.

"美联储公开市场委员会(FOMC)内部显然存在分歧,伯南克也许不想引起鹰派委员的敌意,这部分委员在8月会议上对最後的决定投了反对票."Capital Economics首席美国经济分析师Paul Ashworth说.

许多分析师预期,美联储下一个举措将是增加其2.8万亿美元资产负债表中的长期债券持有比重.这种购长债卖短债的"扭转"操作就是为了压低长期利率.这或将刺激抵押贷款的再融资,其他一些依赖于长期利率的活动也将变得频繁起来.

美联储目前考虑卖短债买长债,同时还将以较长期债券替代目前即将到期的债券.

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯呼吁维持超宽松货币政策,直至失业率下降至更加可以接受的水准,或者说是特定水准.

受到考虑的较温和举措则是,美联储通过降低银行超额储备金利率来刺激放贷.

伯南克称,异常疲弱的家庭支出,因欧洲主权债危机引发的持续融资紧张状况,以及美国AAA评等遭调降等因素继续阻碍经济复苏.

他还再度示警,称美国政府短期内过度收紧开支也可能令"不稳定"的复苏放缓.

在回应听众提问时,伯南克称今年夏天针对提高美国举债上限的激辩已激怒金融市场.

"我们需有一套较佳的程序,以使未来不致出现降评後和与过程中相关金融震荡等类似的後果."他说.(完)

--编译 郑茵/肖群英/王翔琼/张若琪;审校 程琳/戴素萍

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