9日盘前分析：市场信心依然脆弱

尽管隔夜欧美股市大涨，但昨日A股市场并未能延续周三的反弹，全天沪深两市股指呈现弱势缩量震荡调整态势，盘中个股普跌，市场等待今日公布的8月份CPI数据。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管隔夜欧美股市大涨，但昨日A股市场并未能延续周三的反弹，全天沪深两市股指呈现弱势缩量震荡调整态势，盘中个股普跌，市场等待今日公布的8月份CPI数据。

根据国家统计局数据发布的日程表显示，8月份的主要宏观经济数据将于今日公布，届时将揭晓8月CPI会否下滑的谜团。不过，就目前看，我国通胀形势仍不容乐观，机构预测CPI同比增速集中在5.9%到6.2%之间，而紧缩的货币政策仍不会放松。

笔者认为，A股市场情绪依然维持脆弱，真正企稳仍有待政策面的配合。若今日公布的8月份CPI数据好于市场预期，短线大盘有望企稳，但是离真正转强还有一段距离。

消息面，据中新社报导，中国人民银行有关负责人日前表示，港股组合ETF和人民币QFII（即RQFII）的试点工作有望近期推出。

该负责人说，目前，内地推出港股组合ETF的实施方案已经完成，各项技术准备工作进展顺利，此项工作试点有望近期推出。内地上市港股组合ETF产品有助于丰富内地居民的投资品种，进一步增强两地证券市场的关联性，不断深化两地交易所业务合作，促进两地资本市场互利双赢和共同发展。

另外，第四次中英经济财金对话8日在英国伦敦举行。双方围绕“为中英经济关系持续稳定发展注入新的动力”这一主题，就宏观经济形势和政策，金融监管、发展与合作，中英贸易和投资关系，国际经济政策协调等议题进行了坦诚、深入沟通，取得积极成果。（完）

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