欧洲央行维持利率不变 对经济前景感到担忧

* 维持指标利率在1.5%

* 特里谢称通胀风险均衡

* 经济缓慢成长,但即便这种趋势也不确定

* 欧央行特别支持举措只是权宜之计

路透法兰克福9月8日电---欧洲央行(ECB)周四暗示已经暂停了五个月前刚刚开始的加息周期,称欧元区通胀风险不再偏于上档,而经济充其量也只是在缓慢增长.

欧央行总裁特里谢称,欧元区经济前景"下行风险加剧",这与欧央行上个月关注通胀风险的立场发生了鲜明的变化.

ABN Amro分析师Nick Kounis表示,"讲话基调的转变表明,加息肯定被搁置,若经济前景进一步恶化,甚至有降息的可能."

特里谢称,2012年通胀率应从上个月的2.5%降至2%下方,价格风险"大致均衡".这种判断与上个月相比出现了变化,当时他表示"价格稳定面临上档风险."

"我们预期欧元区经济将温和成长,但不确定性极高,下档风险也增加."特里谢在央行宣布维持利率于1.5%不变後的记者会上表示.此前欧洲央行在4月和7月都曾升息.

低迷的经济展望令欧元应声下挫.特里谢一个月前还称增长前景的风险平衡.

"我们目前相当吃力."特里谢称;在被问到德国部份人士呼吁再度采用德国马克为货币时,特里谢并慷慨激昂地为欧洲央行的成就及在欧元区债务危机方面的应对提出辩护.

他指出,欧洲央行"无可挑剔地"实现物价稳定.这是特里谢10月底任期届满前,在欧洲央行总部法兰克福举行的最後一次月度记者会.下个月央行管理委员会将移师柏林开会.

"我非常希望听到,外界对曾为物价稳定做出贡献,使德国近13年来维持约1.55%通胀率的机构表示祝贺...这个成绩比他们过去50年都要好."他提高嗓音表示.

他并点名德国、法国、意大利拉低了欧盟稳定成长协定(Stability and Growth Pact)中预算规定的质量,他说这造成了财政混乱,最终导致欧洲央行在债市买进陷入经济困境国家的公债.

"如果我们有进行证券市场计划(SMP)的话...那是因为这些受到质疑的政府没有适当作为."

**下修成长预估**

欧洲央行下修今年成长预估区间,从6月时的1.5-2.3%调降至1.4-1.8%.明年的成长预估介于0.4-2.2%,先前的预估为0.6-2.8%.

明年通胀预估将回落至介于1.2-2.2%,区间中值为1.7%,低于央行关于通胀接近但不到2%的目标.

"我们应该彻底分析未来所有数据以及发展,"特里榭说,"我们将继续密切关注所有进展."

路透在欧洲央行公布利率决议之前访问的75位分析师,均正确预估本次会议将维持利率不变.

今年稍早两次升息之後,决策者透露的所有讯息都是一直在考虑进一步加息的可能,但自那以後经济状况和债务危机的恶化已经极大地改变了利率前景.

决策者未能解决债务危机已损及欧元区的信心,而一些民间机构的分析师认为重回衰退的机率至少有五成.

虽然通胀上月仍在2.5%这个远高于央行目标的水平,但对于经济成长蹒跚的担忧令金融市场预期最早会在12月降息.

分析师则认为,欧洲央行未来几个月降息的可能性极低,如果会有U型反转将令特里谢无地自容.特里谢不太可能在下个月任期结束前支持降息.

"我们的看法是,特里谢如今的论调暗示偏向中性:在不确定性极高的情况下,下次利率变动是升是降都有可能,不过我们仍认为欧洲央行因应持续疲弱的第一步,将是强化其非常规的举措,而不是采取降息,"UniCredit分析师Marco Valli表示.

**意大利受到密切关注**

特里谢表示,所有欧洲央行异常的支撑举措--流动性供应及其买债计画--都是"临时性质",呼应了下任总裁德拉吉(Mario Draghi)本周稍早所发出的警告.

欧洲央行在一个月前重启其买债计画,以压低意大利和西班牙的借款成本.

欧洲央行担心,购买欧元区第三大经济体意大利的主权债券,只会让意国政府松懈对强化财政的努力,并且已经对意大利态度突然转变感到恼怒.

欧洲央行近来似乎在调整其购债计划,允许借款成本升高,以施压意大利执行其先前承诺的撙节措施.

该国债券再遭市场打压使意大利周二做出提高增值税的承诺.

"我们获得确认,将执行此前所说的计划...当然这至关重要."特里谢谈到意大利最新的措施时称.其措施周三在参议院获得通过.(完)

--编译 张荻/张若琪/李婷仪/戴素萍;审校 郑茵/吴云凌/程琳

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