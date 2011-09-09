奥巴马提出4,470亿美元就业方案

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透华盛顿9月8日电---美国总统奥巴马周四提出4,470亿美元就业方案帮助提振美国经济,并将请求国会通过主要为员工和企业提供减税优惠的议案.
奥巴马提议延长490亿美元的失业保险;提供300亿美元用于学校设施现代化;在公路,铁路和航空基础设施方面投入500亿美元.
但他建议的大部分是2,400亿美元的减税方案,包括在明年将雇员薪资税减半并降低雇主薪资税.
在奥巴马国会讲话前,政府高级官员已透露建议的具体内容.(完)
--编译 王翔琼/肖群英;审校 戴素萍/徐文焰
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