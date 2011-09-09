中国电影《人山人海》亮相威尼斯

路透意大利威尼斯9月7日电(记者 Mike Collett-White)---中国电影《人山人海》讲述了主人公老铁的弟弟被杀後凶手外逃，当地警方找不到嫌犯，他亲自追凶的故事。

蔡尚君执导的这部影片，以“惊喜电影”的身份搭上了今年威尼斯电影节的“末班车”。角逐金狮奖的影片达到23部。

2006年，中国导演贾樟柯的《三峡好人》亦成为威尼斯“惊喜电影”，并夺得金狮奖。从2003年开始，威尼斯电影节每届都会有“惊喜电影”环节，在主竞赛单元影片正式公布後，“突然”新添一两部参赛片。

《人山人海》改编自真实的社会新闻事件，故事原型是众兄弟在六弟被杀後，追遍大半中国将凶手擒拿归案。

电影中，众兄弟被简化成了陈建斌扮演的老铁，当他意识到当地警方找不到嫌犯後，决定亲自追凶，後来在煤矿找到了杀害弟弟的凶手。

蔡尚君认为，有时候不能太指望官方程序或法律渠道解决问题，要靠自己去伸张正义。

蔡尚君称，他很喜欢片中沉默寡言的主人公老铁，他不是逆来顺受，而是最终决定了自己的命运。(完)

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。