联合国人道主义事务负责人下月访问朝鲜

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透联合国9月8日电---联合国一发言人周四称，联合国负责人道主义事务的副秘书长阿莫斯（Valerie Amos）将于下月访问朝鲜。
邦克尔（Stephanie Bunker）称，阿莫斯计划10月17-21日访问朝鲜，作为其亚洲行的一站，他还将访问中国和韩国。
由于恶劣天气和国际社会因其核项目对其施加制裁的影响，朝鲜今年已申请食品援助，近几个月已获得俄罗斯、欧盟和联合国机构的捐助。
但韩国和美国迄今拒绝对朝提供食品援助，仅提供紧急救援，帮助朝鲜应对年中的洪灾损失。华府称，美国仍在评估朝鲜的请求，韩国则表示，怀疑朝鲜请求援助的可信性。
邦克尔称，联合国人道主义事务协调办公室今年呼吁为朝鲜筹集2.18亿美元，但迄今只筹集到不到10%的资金。
（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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