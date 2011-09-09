香港《经济日报》：欧央行应减息 救经济救信誉

（9月9日社评）

欧洲央行昨晚议息会议後仍拒减息,可见总裁特里谢反应脱节,不肯向经济现实低头.面对经济衰退压力,欧洲央行理应先发制人,抢在市场之先,果敢作出减息决定,挽救经济、挽救投资者对央行处理危机的信心.特里谢昨仍拒减息,相信他认为,现时通胀为2.5%,仍高于目标,即使本周德国出口数据下跌,仍想谋定後动,留下减息空子弹,以应付日後可能出现的经济衰退.所以,他舍弃减息之正途,宁愿考虑其他办法,来解决市场流动性问题.但特里谢既然承认经济增长步伐有放缓迹象,但仍坚持稳定物价为重,不愿比市场走前一步,主动减息以稳住投资者信心,将误救经济戎机.

面对欧洲经济危机,欧洲央行一直错估形势.欧洲经济危机之核心,在于欧猪五国之债务危机,拖累各大银行出现流动性问题.市场期望欧洲央行采取有力措施,配合债务国紧缩财政措施,彻底解决问题.然而,加息却加深经济危机.其一,加息令债务国之利息负担增加,翻身更难.其二,欧洲企业已因全球经济不明朗,不太愿意投资,现在信贷成本上升,更令投资裹足不前.债务国危机未除,企业业绩不佳,加重银行亏损可能,银行担心同业破产,不愿拆借,令流动性不足问题雪上加霜.因此,即使早前欧洲央行曾经购入西班牙与意大利债券,间接令市场增加流动性,仍无补于事.

市场信心容易丧失,要重建却难于登天.本来欧洲央行可以借今次会议宣布减息,尽快做先一步,纠正加息政策之失误,并可尽快向市场提供帮助,降低衰退可能.另一更重要的是,透过减息行动,向市场表明央行错而能改,更有经济预见力、政策洞悉力,能够有力掌握市场脉搏,驾驭债务危机.美欧两地,处理经济危机能力迥异.美国总统奥巴马及联储局主席伯南克即使无计可施,仍扭尽六壬,设法挽救经济.但欧洲各国政府,犹如散沙,意见分歧,法德两国政府又慑于选民反对,不肯出重拳挽救经济.欧洲央行昧于形势,屡失先机,欧洲经济再陷衰退的危机,远甚于美国,投资者要加以留神. (A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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