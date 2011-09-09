《信报》：财策难起沈疴不死不活再拖

今日,全球将聚焦在美国总统奥巴马发表的刺激经济和创造就业演说上.据闻奥巴马将会提出总值3千亿美元的刺激经济方案,措施包括减税、增加基建开支创造就业和直接补助州及地方政府,以及延长发放失业补助.减税方面,项目包括延长本年底到期的薪俸税减免优惠、削减雇主的税务开支及为聘请失业人士的企业提供税务优惠.除了加大基建投资外,据报奥巴马也会建议暂停裁减教师职位,甚至拨出更多资源兴建学校.

很明显,奥巴马的挽救经济方案主要重点是以财政政策刺激经济,创造就业,完全是典型的凯恩斯经济策略,有别于过去几年以量化宽松措施刺激信贷带动经济复苏的货币主义政策.事实上,8月底举行央行年会後,贝南奇已表明联储局能再做的不多,必须依靠政府与国会以财政政策刺激经济和创造就业.因此,8月初民主、共和两党达成国债上限协议後,美国政府虽然要在未来10年削减逾24,000亿美元开支,但短期内却可增加9,000亿美元债务,以维持政府正常运作,奥巴马从中拨出3,000美元刺激经济,应该问题不大.奥巴马的挽救经济方案固然有政治上的盘算,为明年的连任选举筹谋,但美国最新的经济数据亦充分证明,金融海啸後两度推出的量化宽松货币政策,极其量只能化解金融体系的系统性危机,却无法令美国经济起死回生.最新的失业率仍然高企在9.1%,8月份的职位是零增长,为去年9月以来最疲弱的表现,证明贝南奇的货币主义政策已经不行,必须另辟蹊径,才有望挽救美国经济.