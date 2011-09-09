美获恐怖威胁可靠情报 但尚未获证实

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透华盛顿9月8日电---美国总统奥巴马周四命令加强反恐安保措施，对9・11十周年纪念日前夕得到的“可靠但未能确认”的威胁作出反应。
要求不具名的几位美国官员告诉路透，威胁涉及华盛顿和纽约市。十年前基地组织就在这个周日上午对两地发动了恐怖袭击，最终导致近3,000人丧生。
上述官员在私下谈论上述威胁信息时发出了强烈的警告信号，一名国家安全官员警告称，专家认为最终可能也无法查出该威胁。
白宫称，奥巴马总统周四上午听取了具体威胁信息汇报，并表示美国政府已经在9・11周年纪念日前“强化了安全戒备”
“即便如此，总统仍指示反恐部门加强措施，应对本次可靠但尚未能证实的威胁，”一位要求不具名的白宫官员称。
美国国土安全部不愿就这次威胁提供细节情况。上周，该部曾表示没有确定的信息表明基地组织在策划在9・11周年纪念日前後发动袭击。
美国国土安全部发言人钱德勒(Matt Chandler)称，“有时这种报告是可靠的，并获得高度关注，也有时缺乏可信性，很可能没有实际情况可依。”
“无论如何，我们都认真对待所有报告，我们已经采取，并将继续采取所有必要步骤，以消除任何出现的威胁。”（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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