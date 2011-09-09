三家期货公司获准参与境外经纪业务试点筹备--报载

路透上海9月9日电---中国第一财经日报周五报导称,证监会已批准中国国际、中粮和永安期货三家期货公司参与境外期货经纪业务试点筹备工作.

报导援引中国国际期货的股东中国中期(000996.SZ)有关负责人透露,中国国际期货已于本月初收到中国证监会的通知,获准参与境外期货经纪业务试点筹备工作,目前筹备工作已经正式启动.

上述负责人指出,此次批准的境外期货经纪业务,是指国内的企业或个人,可以通过有试点资格的期货公司,参与境外交易所的全球期货交易.

在筹备工作完成後,中国期货企业就可以通过有试点资质的期货公司,直接与美国、英国等全球主要资本市场进行对接,建立中国期货与世界期货之间的通道,形成"中国境外期货直通车".

试点筹备工作目前尚无明确的时间表,中国中期的有关负责人表示,"我们计划争取在年底以前能够正式开展境外期货交易.另外,我们计划先代理如芝加哥商业交易所CME集团、纽约商品交易所、伦敦金属交易所等全球主要期货交易所的交易."

该负责人并透露,目前,中国证监会计划开放的只是国内期货公司代理境外商品期货及其衍生产品的交易,但不包括金融期货在内.金融期货的代理恐在下一步计划之中.

中国期货公司参与境外期货经纪业务试点,是中国期货行业近年计划开展的三项创新业务之一,其馀两项为投资咨询业务和资产管理业务.上个月,已经有十余家期货公司获得投资咨询业务资格.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯

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