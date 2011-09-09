俄罗斯反对推翻叙利亚总统阿萨德

路透俄罗斯9月8日电(记者 Timothy Heritage)---俄罗斯非洲特使马格洛夫(Mikhail Margelov)周四称，俄罗斯相信叙利亚总统阿萨德仍能继续执政。俄希望能在叙政府与反对派之间搭建桥梁。

马格洛夫还表示，俄罗斯反对联合国安理会谴责叙利亚镇压抗议者的决议，希望俄罗斯提出的草案能获得支持。

马格洛夫上周五在莫斯科与叙利亚反对派代表会面，本周一与阿萨德顾问夏班(Bouthaina Shaaban)会谈，下周将访问中东和北非，议题包括叙利亚局势。

他在雅罗斯拉夫尔举行的新闻发布会上告诉记者：“仍有可能通过政治途径解决问题。”

“我们争取让叙利亚政府与反对派拉近彼此距离。我们仍寄望两者之间建立对接机制。”

俄罗斯亦谴责叙利亚对抗议者动用武力，对造成人员死亡表示悲痛，但认为有一些暴力活动归咎于反对派，俄未加入西方国家呼吁阿萨德下台的行列。

俄罗斯称，若给阿萨德时间进行改革，可取得成果。俄罗斯称，若阿萨德下台，继任者可能更不迎合西方的心意。

马格洛夫指出，阿萨德年轻、受过良好教育、心胸宽广。他说：“如果叙利亚执政阶层思想更开放、更容易接受新想法、与叙其它阶层更多互动，该国有望实现现代化。”(完)

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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