目前全国旱情总体偏轻--国家防总

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京9月9日电---中国旱情持续发展,西南五省耕地受旱面积已占全国逾一半,国家防总周四决定启动三级抗旱应急响应,但表示目前全国农业旱情总体偏轻,对粮食生产影响有限.
新华社周四晚间援引国家防总数据显示,截至9月8日,全国耕地受旱面积已达9,358万亩,低于多年同期均值(1.43亿亩),其中,贵州、云南、四川、重庆、广西等西南五省(区、市)耕地受旱面积合计5,118万亩.
国家防总并表示,当前全国旱情的特点为,人饮(水)困难突出,部分地区耕地缺墑严重,黔滇等省受旱范围大.
中国国家防汛抗旱总指挥部办公室此前亦称,当前全国旱情较多年同期偏轻,但受旱区域比较集中,由于受旱地区多为非粮食主产区,对秋粮生产影响有限.(完)
--发稿 苏丹; 审校 张喜良
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