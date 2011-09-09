目前全国旱情总体偏轻--国家防总

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委

路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。