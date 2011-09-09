中国应继续收紧货币政策应对通胀压力--IMF官员

路透纽约9月8日电---国际货币基金组织(IMF)中国事务主管Nigel Chalk周四表示,即使全球经济成长步伐出现放慢迹象,中国也应该继续收紧货币政策来对抗通胀压力.

Chalk告诉路透,"我们依旧认为中国的经济成长很稳健.我们想中国今年的货币增长目标是M2货供成长约16%,鉴于经济增长的速度这个货供扩张水平很好."

欧洲债务危机以及美国经济放慢增加了新一轮衰退的风险,引发有关中国可能延後下一步收紧措施或放弃今年再一次加息的预期.

"中国今年的收紧规划在我们看来是正确的,"Chalk称.

通过加深对利率而非量化工具的使用,能够更有效地实现政策目标,他说道.

根据IMF在6月预估,2011年中国经济增幅料放慢至9.6%,去年经济增长修正为10.4%.不过在IMF和世界银行9月23-25日年会前公布新数据时,上述预估可能修正.

Chalk不愿就预测值或人民币汇率水平发表评论,称人民币兑一篮子贸易夥伴货币升值步伐太慢.

"储备增速在加快.贸易又开始恢复顺差,出口非常强劲,因此如果真的希望强势人民币带来经济效应,那麽就必须让人民币兑一篮子贸易夥伴的货币升值,升值步伐一直相对缓慢."(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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