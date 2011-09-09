中国8月CPI涨幅自高位回落 但政策难有实质放松

* 8月CPI同比涨幅回落至6.2%,环比上升0.3%

* 物价压力未有减轻

* 政策难有实质性放松

路透北京9月9日电---中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅自三年高位回落至6.2%,符合市场预期,但回落主要由翘尾因素下降所致,通胀压力并未得到根本缓解.虽然未来通胀有望从高位逐步回落,但预计货币政策难有实质性放松.

国家统计局周五公布数据显示,8月CPI同比涨幅较上月创下的37个月新高6.5%回落,当月CPI环比上涨0.3%;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.3%,略高于路透调查中值的7.2%.1-8月CPI则同比上涨5.6%,PPI涨7.1%.

"(CPI同比涨幅)比上月低主要是翘尾因素回落0.6个百分点,新涨价因素还是上升的,无论是食品还是非食品.说明物价上涨压力并未得到根本缓解."交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟表示.

华宝信托宏观分析师聂文亦指出,CPI和PPI仍在环比上升,表明通胀压力并没有减轻.

统计局数据显示,8月CPI中的食品类价格同比上涨13.4%,影响价格总水平上涨约4.02个百分点,其中肉禽及其制品价格上涨29.3%,影响价格总水平上涨约1.89个百分点;非食品价格则同比上涨3%.

**从紧政策难放松**

分析师普遍认为,通胀虽有回落,但物价压力仍然较大,预计从紧的货币政策在比较长的时间内都不会调整.

"政策难有实质性放松.只是央行扩大存准上缴基数後,中小银行资金明显紧张,有可能通过对中小银行定向下调存准的方式对冲."聂文称.

东北证券策略分析师杜长春则表示,其并不支持未来货币政策的继续收紧,预期未来央行将更多地依靠公开市场操作调控市场流动性,而货币政策的使用将更为谨慎,"我们认为年内不会再上调存款准备金率."

中国国务院总理温家宝此前撰文称,当前稳定物价总水平仍是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变.同时要避免货币政策的滞後效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生过大影响.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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