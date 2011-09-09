健康习惯或可令癌症患者每年减少280万

路透伦敦9月7日电（记者 Kate Kelland）---世界癌症研究基金会（WCRF）周三称，健康的生活方式和饮食每年或能减少多达280万癌症病例，呼吁各国政府“避免一场公众健康灾难”。

该基金会称，全球癌症患者数量在不到十年内增加了20%，每年新增患者约为1,200万人，癌症、心脏和肺病以及糖尿病等慢性病是全球最大健康挑战。

该基金会在报告中称，政治领袖们拥有“一代人才有一次的契机”，处理癌症等各种生活方式疾病。联合国两周後将召开非传染病峰会。

全球健康专家称，若能限制酗酒、改善饮食、禁烟、多运动，许多人可避免死于非传染病，包括约三分之一的常见癌症。

但这需要政府采取征税、制定法规和广告设限等行动，这会让政界与烟草业、食品业和酒业发生冲突。

世界癌症研究基金会医药和科学顾问怀斯曼（Martin Wiseman）称：“全球有数以百万计的生命受到威胁，风险极高。”

“人们仍然意识不到，酒精、肥胖等因素会增加癌症风险，而同时，从电视广告到食品定价，我们的社会不鼓励人们养成健康的习惯。”（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。