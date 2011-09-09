奥巴马称美国处于危机中 推出就业促进计划

* 白宫需要在2012年初前减少失业

* 对企业和员工的税收优惠是就业计划的核心

* 如共和党阻挠,则会将批评的矛头转向他们

路透华盛顿9月8日电---美国总统奥巴马周四公布了4,470亿美元就业促进计划,其内容包括税收优惠和政府支出.这份计划对于他竞选连任至为关键,但他同时亦面临与共和党人的一番苦斗.

9.1%的失业率让选民倍感沮丧,奥巴马的民意支持率也创下新低.在这场对国会的孤注一掷的演讲中,奥巴马表示美国正处于一场"国家危机"之中,呼吁采取全面紧急行动,让处于停滞状态的经济恢复活力,避免再次衰退.

"今晚我们在座的各位并不能解决我们国家的所有问题,"奥巴马在电视黄金时段全国播出的讲话中称,"但是我们能够对事情有所帮助,让情况变得不同.我们现在就可以采取行动来改善民生."

奥巴马把矛头转向一贯对他的提案唱反调的共和党,称现在应该"停止政治作秀,真正做一些事情来帮助经济."

奥巴马表示,在他的就业计划中,将削减雇员和企业的税负,通过基础设施建设为建筑工人和教师提供更多就业机会.

"这项计划给予招聘新员工的企业税收减免优惠,每位美国劳工以及每家小型企业都可获得薪资税负减半,"他说.

奥巴马正力图在他和共和党的理念之争中抓取主动权,以缓解外界对他经济领导力的质疑.

奥巴马要求国会在今年年底之前通过他所提出的"美国就业法案"(American Jobs Act),以减赤来抵销该法案的成本.政府官员称该案将耗资4,470亿美元.

不过要达成协议可能很难,因为政治人物已经把焦点放在2012年11月举行的总统和国会大选.

如果奥巴马的计划过关,经济可能会迅速获得提振,让他在政治上得利.但如果该法案在意见分歧的国会中受阻,奥巴马的策略将是指责共和党阻挠经济复苏.

**马上行动**

奥巴马表示,其提案将"为已然停滞的经济带来推动,并增强企业信心,让他们相信如果进行投资和雇佣,他们的产品和服务就会有客户."

"应立刻通过就业计划,"他在讲话中表示.他的演讲一度被民主党议员的鼓掌叫好打断,而共和党议员则大多坐着一言不发.

奥巴马提议投入490亿美元延长失业保险;提供300亿美元用于学校设施现代化;并在交通基础设施方面投资500亿美元.

但他建议的大部分是2,400亿美元的减税方案,包括在明年将雇员薪资税减半并降低雇主薪资税.

奥巴马还表示,他也在寻求拓宽美国房主获得抵押贷款再融资的渠道,以帮助萎靡的楼市,并将向有需要的借款者提供资金,帮助他们享受到处于纪录低位的利率.

就业计划可行性多高仍是个问题.基本上,该计划几乎全部都要取决于是否能赢得掌控众议院的共和党人支持.

在华府面临政治障碍的情况下,两党可能很难进行合作.今年夏季的债务纠葛令该国处于违约边缘,且导致美国信用评级史无前例遭下调.

不过奥巴马坚持认为,"这里的一切都是获两党双方支持的提议--包括今晚在座的很多人.该议案中的一切都将有资金来源."

共和党仍将予以阻挠,不愿在大选前向奥巴马伸出援手.不过他们将承受作出一定让步以提振经济的压力,否者在2012年或将遭到选民的反对.

奥巴马选择在不常举行的众参两院联席会议上发表此番演讲,目的是借这个重要场合给此次关键演讲增添分量,推动共和党进行合作.

不过这也可能使得公众愈发预期,两党或难以携手合作.

奥巴马的讲话有着新的紧迫性.此前劳工部公布的最新报告显示,8月就业呈零增长,加剧了有关该国或重现衰退的忧虑.

奥巴马所面临的压力不仅来自于低迷的经济数据,也与其日益严峻的民意支持率有关.目前奥巴马的支持率降至2009年1月上任以来的最低.

一份美国全国广播公司(NBC)/华尔街日报的调查显示,奥巴马不再是能赢得明年大选的最受欢迎人选.

美国股指期货下滑.分析师表示,投资者将等待该议案在国会命运的明晰信号.(完)

--编译 郑茵/李婷仪/梁睿雪/王翔琼;审校 程琳/徐文焰

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