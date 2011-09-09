美国评级遭降後 其它全球实体面临的降级风险上升--标普

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透纽约9月8日电---标准普尔周四表示,上个月其下调美国主权债信评级,提高了其它全球实体评级被调降的风险,其中包括银行.
标普全球固定收益研究部门公布的文章称,截至8月24日,存在债信评级遭降风险的公司数量已增加14家至465家.
但标普称,总数依然低于2009年4月时的峰值1,028家,一些行业要比以往更为稳定.不过银行业是存在评级风险遭降的行业之一.
那些存在降级风险的实体的现有评级介于"AAA"至"B-"之间,要麽评级展望为负面,要麽被置于负面观察名单之列.
标普8月摘去美国"AAA"最高债信评级.在那之後,有四个实体被列入可能降级的名单.(完)
--编译 白云;审校 张若琪
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