北约称7月在阿富汗误杀一名BBC记者

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透喀布尔9月9日电（记者 Sanjeev Miglani）---北约周四称，美国士兵在7月一场战斗中，误将英国广播公司（BBC）阿富汗记者Omed Khpalwak当作自杀式爆炸袭击者，随後将其击毙。
Khpalwak还就职于阿富汗新闻机构Pajhwok，他在阿富汗南部乌鲁兹甘省一次自杀式爆炸袭击和枪战中遇难後，BBC和当地一家媒体协会呼吁对此事进行调查。
国际安全援助部队（ISAF）称，军方对这名记者死时情形进行调查後发现，数名士兵认为他是7月29日潜入Tarin Khot阿富汗广播电视大楼（RTA）的武装分子。在随後的清剿行动中，一名士兵将其杀死。
据记者保护委员会信息，阿富汗战争以来已有19名记者遇难，其中多数是外国人。Khpalwak是今年遇难的首位记者。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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