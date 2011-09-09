美官员称即便卡扎菲被俘 其追随者仍可能继续战斗

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透布鲁塞尔9月8日电(记者 David Brunnstrom)---美国驻北约大使达尔德(Ivo Daalder)称，即便卡扎菲被俘，忠诚于他的武装可能还会继续战斗，而只要他们危及平民，北约就会继续对其进行空中打击。
北约官员称，目前未掌握卡扎菲下落，且北约未追踪其动向，因联合国授权仅限于保护平民，而非针对特定个人。
达尔德在周四记者会上称，即便卡扎菲被俘，也不意味着北约空袭就会结束。
他说：“只要卡扎菲力量继续危及平民，我们的行动就会继续。”
卡扎菲自从6月以来就未在公众场合露面，行踪成谜。他周四在经由叙利亚电视台播放的录音中称仍在利比亚继续战斗，但他未透露具体行踪。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。