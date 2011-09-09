分析师看中国8月CPI涨幅

路透北京9月9日电---中国国家统计局周五公布,8月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.2%,与路透调查中值相符,较上月创下的37个月新高6.5%有所回落,当月CPI环比则上涨0.3%.

统计局并公布,8月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.3%,略高于路透调查中值的7.2%;期内PPI环比上涨0.1%.

此外,8月CPI中的食品价格同比上涨13.4%,非食品价格同比上涨3%.

以下为市场人士的相关评论:

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

CPI和PPI均处于预期区间上线,并无更乐观的结果出现,至此也可以理解近期政策基调依旧偏紧背後的逻辑.但整体而言,价格毕竟实现了如期回落,由于9月份将面临更高的基数效应,中秋、国庆期间猪肉价格能否保持基本平稳将成为9月物价走势的关键.

在目前数据和内外经济形势下,我们倾向于认为政策将继续处于观察期,不会更紧,但也不会明显放松.存准率短期内不可能下调,亦没有必要上调;最多存在一次加息空间;且可能视实体经济数据决定是否对中小企业实行结构性的信贷宽松或其它政策支持.

--汤森路透旗下IFR经济学家 GEORGE WORTHINGTON:

8月通胀数据录得今年以来最大降幅.因食品价格上扬推升的物价,可能已经触顶而掉头向下.如果通胀压力最大的时期已经渡过,也可能预示着央行的紧缩周期可以结束.

如果2012年早些时候通胀可以降到5%左右甚至更低,央行可能会放松紧缩的货币政策,把存款准备金下调一些.

--交通银行研究部高级宏观分析师 唐建伟:

6.2%比市场预期稍微高一点,比上月低主要是翘尾因素回落0.6个百分点,新涨价因素还是上升的,无论是食品还是非食品.说明物价上涨压力并未得到根本缓解,因未见新涨价因素的回落.

预计9月同比涨幅仍会较8月下降,但下半年整体来看,回落幅度有限,之前预计年底前会降至4%的同比增速,目前有些担心.

因此从物价的角度看,未来宏观调控不能放松,不能掉以轻心,但再紧也不太可能.中国央行不太会在CPI同比涨幅回落的时候加息的,何况全世界范围都是货币政策趋于稳定,甚至发达国家进一步宽松的环境.

--平安证券固定收益部副总经理 石磊:

8月CPI落在了市场预期的上限,但也要注意到经过季节调整後的涨幅比上个月还是有明显回落的.7月CPI经季节调整後的折年率为5.5%,而8月这个数值为2%左右.

我们认为目前货币政策以观望为主.央行下调存款准备金的可能性不大,即使有针对个别小银行的定向下调,也只是局部的结构性调整,不会出现货币政策趋势性的放松.

--东方证券固定收益首席分析师 冯玉明:

CPI 6.2%的涨幅稍微超出我们的预期,主要是非食品类这块,我们原来预计得没有这麽高.预计总体上接下来还会往回走.而9月份还有变数,估计会和8月份差不多,暂时不会看到明显下降.

宏观政策方面,预计仍然会保持目前的力度.前段时间央行将保证金存款纳入准备金上缴范围,估计接下来上调存准的可能性很小.短期内上调利率的可能性亦不大,暂不会继续加码.

--上海证券宏观分析师 胡月晓:

算符合预期了,加息预期减弱了.价格变动说明已恢复到正常水平.

在通过行政控制等临时干预措施见效後,公众预期会改变,加上货币增速得到控制,未来物价继续大幅攀升的可能性不大.

--渤海证券宏观经济分析师 岳安时:

8月CPI略高于预期,从季度水平看,我们认为三季度CPI将达到一个顶部,然後四季度有所回落,三季度的平均水平或在6.1%左右.

短期内我们不认为政策会有松动迹象,通胀压力仍然较大.

--华融证券宏观分析师 肖波:

食品价格大幅回落导致CPI涨幅回落,接近市场预期,PPI高位运行,但从环比涨幅看,下月PPI将继续下行态势,对CPI的传导可能性减弱.

考虑到下月翘尾因素将大幅回落,下月CPI同比涨幅预计还将继续下降,这有助于市场信心的恢复.

--华宝信托宏观分析师 聂文:

通胀数据跟市场预期差不多.食品价格仍是CPI上升的主导因素,从8月份底到9月份初猪肉又有上升苗头,根据近期畜牧业协会的表态,年内猪肉供需仍偏紧,因而CPI环比上升有可能还将持续一段时间.

CPI的回落更多依靠翘尾因素的下降,9月份CPI较8月份继续下降0.7个百分点.

国际大宗商品价格回落并没有带动中国PPI下降,一是国内经济仍有一定热度,发电量、钢材、水泥的产量仍处在较高水平;二是国内成品油价格没有跟随国际油价下调,使得工业价格很难有下降.

由于CPI和PPI仍在环比上升,表明通胀压力并没有减轻,政策难有实质性放松.只是央行扩大存准上缴基数後,中小银行资金明显紧张,有可能通过对中小银行定向下调存准的方式对冲.

--中信建投策略分析师 郑联盛:

这个数据比预期稍微高一点,充分体现出本轮通胀的"结构性",因此也将是一次中期的通货膨胀.这主要在于非贸易品价格的持续上涨,内在根源是要素分配的均衡化,此前获益较少的要素要更多地提高报酬,这也是中国经济发展和结构转型的一个必然.

虽然未来几个月由于基数效应的作用,物价可能有所下跌,但是中枢仍然较高,仍将是制约经济活动的重要因素.政策方面也将对通胀保持警惕,因为非贸易品价格上涨对居民基本生活冲击较为明显.

市场方面,由于市场之前有一定的预期,可能冲击不是特别明显.但是,由于政策管理通胀的预期持续存在,流动性和市场信心受到一定的抑制,市场表现将更加复杂.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

数据符合预期,关键是看未来趋势.我们预计未来通胀将从高位回落,下个月预计CPI涨幅保持6.2%水平.到10月之後由于基数效应,以及前期宏观调控效果显现,CPI涨幅会迅速回落.乐观预计,11月会看见CPI涨幅落到5%以下.

PPI涨幅回落亦符合预期,由于大宗商品价格在回落,直接导致PPI涨幅回落.未来若全球经济低迷的趋势难以改变,输入型通胀压力会减轻,PPI涨幅亦会趋缓.

--华创证券宏观经济分析师 华中炜:

CPI怎麽这麽高啊?!我们之前预期在6%左右,6.2%还是有些高于预期.昨天股市的下跌应该也是对这个数值的提前反应.

之前市场还有预期在保证金存款纳入存款准备金缴存范畴後,央行或将定向下调存款准备金.现在看来,这个可能性已经非常非常小了.

今年以来CPI的数值一直在突破决策者对通胀的认知,在今年剩下的时间里,决策者将对通胀一直保持高度的警惕.所以可以预期,从紧的货币政策在比较长的时间内都不会调整.考虑到目前负利率的情况,央行很可能再次提高利率,以抑制通胀.

--海通证券宏观分析师 李明亮:

8月CPI高位小幅回落符合预期,说明物价上涨的趋势不变,考虑到近期猪肉和鸡蛋价格走势,未来控通胀压力仍很大.

9月的CPI很关键,如果环比能够控制在0.5%(7月是0.5%,8月是0.3%)以内,那就最好了.目前的宏观政策不需要动,没必要加息.

--东北证券策略分析师 杜长春:

物价环比上涨幅度有所下降但仍然较高,物价压力依然较大,食品价格环比涨幅有所回落，预计未来物价逐月虽有回落,但整体上仍将维持高位运行,年末物价有望回落至5%左右.

从目前资金市场利率尤其是债券市场利率走势看,当前企业的经营成本和资金压力已经达到历史高位,并不支持未来货币政策的继续收紧,预期未来央行将更多的依靠公开市场操作调控市场流动性,而货币政策的使用将更为谨慎,我们认为年内不会再上调存款准备金率.

**相关背景**

--国务院总理温家宝强调,稳定物价总水平仍是首要任务,同时要避免货币政策的滞後效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生过大影响.

--中国国家副主席习近平重申,当前中国政府将继续加强和改善宏观调控,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,着力稳定物价总水平.

--中国人民银行副行长马德伦预期,近期国内物价水平会比较高,但会在波动中缓慢回落.他并称,国内经济的内生增长动力仍很强,中国经济的基本面是好的.

--中国8月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均止跌微升,为中国经济回稳注入信心.经济硬着陆忧虑纾缓,但全球过剩流动性及大宗商品价格上涨,令通胀阴霾挥之不去,紧缩调控仍难言放松.

--中国国家发展和改革委员会主任张平表示,在各项政策作用下中国经济增速稳中趋缓,但价格总水平仍可能高位运行,增加了完成全年预期目标的难度.(完)

--发稿 北京新闻部; 审校 曾祥进

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