9日午间分析：沪指早盘冲高回落

8月份CPI等经济数据如期而至，并未出现超预期的情况，受此影响，今日A股市场早盘呈现冲高回落的态势。其中沪综指再度退守2500点关口，短期弱势特征依旧明显，午盘沪综指报收于2502.26点，微涨0.13%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

8月份CPI等经济数据如期而至，并未出现超预期的情况，受此影响，今日A股市场早盘呈现冲高回落的态势。其中沪综指再度退守2500点关口，短期弱势特征依旧明显，午盘沪综指报收于2502.26点，微涨0.13%。

中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅自三年高位回落至6.2%，符合市场预期，但回落主要由翘尾因素下降所致，通胀压力并未得到根本缓解。虽然未来通胀有望从高位逐步回落，但预计货币政策难有实质性放松。

笔者认为，8月份CPI增速如期回落，在一定程度上缓解了市场对于货币政策从紧的忧虑，不过，就目前的市场环境看，大盘短期内仍将维持震荡筑底格局。（完）

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