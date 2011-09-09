9日午间分析：沪指早盘冲高回落

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
8月份CPI等经济数据如期而至，并未出现超预期的情况，受此影响，今日A股市场早盘呈现冲高回落的态势。其中沪综指再度退守2500点关口，短期弱势特征依旧明显，午盘沪综指报收于2502.26点，微涨0.13%。
中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅自三年高位回落至6.2%，符合市场预期，但回落主要由翘尾因素下降所致，通胀压力并未得到根本缓解。虽然未来通胀有望从高位逐步回落，但预计货币政策难有实质性放松。
笔者认为，8月份CPI增速如期回落，在一定程度上缓解了市场对于货币政策从紧的忧虑，不过，就目前的市场环境看，大盘短期内仍将维持震荡筑底格局。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。