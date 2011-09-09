中国推进人民币国际化进程 非洲国家高调回应

路透香港9月9日电---中国政府高调推进人民币国际化进程看来并非一厢情愿.在美国经济复苏前景不明朗且欧洲主权债务危机挥之不去的形势下,世界第二大经济体中国的经济实力和人民币升值预期,对投资者来说仍是一个听上去不错的"故事".

非洲第二大经济体尼日利亚央行行长Lamido Sanusi一行人本周先在北京与中国人民银行签署谅解备忘录,并寻求在人民币贸易结算和投资方面的合作;然後到访香港,向记者表达对人民币资产的兴趣和信心.

"我们持有人民币不仅仅是短期看好人民币资产的升值空间,更重要的是看好中国经济的长期发展.人民币将不可避免地成为一种国际储备货币,我认为现在是开始持有人民币的最好时机."他称.

尼日利亚计划自四季度起将其320亿美元的外汇储备中的一部分资产转换为人民币资产,并最终达到10%的比重.虽然规模甚小,但作为非洲第一个有意把人民币纳入储备货币的国家,象徵意义不可谓不大.

本地媒体则援引中银国际副执行总裁谢涌海称,据他了解某些亚洲国家亦开始使用人民币作为外汇储备货币;蒙古、缅甸、越南和柬埔寨等国的国民亦有使用人民币.

而另一边,中国国务院副总理王岐山亦正带领包括央行行长周小川在内的代表团与英国政府高层会面,两国对将伦敦建成人民币离岸中心一事表示支持,令伦敦加入与新加坡及台湾等地竞逐逐渐扩大的离岸人民币业务市场的战团.

英国财政大臣奥斯本(George Osborne)在与王岐山召开联合新闻发布会时表示,"我们已就在伦敦发展人民币计价金融产品及服务进行合作,而我们的监管机构已经准备好支持这一不断扩大的市场."

在离岸人民币市场方面,本周境内即期和境外即期汇差继续保持高位,并一度超过300个点子.交易员指出,两地差价在300个点子内都属正常水平,有关伦敦建立离岸人民币中心和人民币在2015年可自由兑换的消息对市场都会有一定影响.

此前有媒体援引中国欧盟商会主席库奇诺(Davide Cucino)表示,中国官员向其透露,人民币将在2015年之前"完全自由兑换".

"通常内地和香港的人民币价差达到300个点子,一些内地公司就会到香港市场买入美元."一位香港交易员称.

美元/人民币NDF(海外无本金交割远期)则继续保持淡静走势,一年期NDF最新报6.2850/80,预示一年後人民币将升值约1.6%.交易员表示,外围缺乏重大消息,本周市场主要为流量驱动(flow driven).

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 26,004.0 49

2. 渣打 14,934.3 30

3. 苏格兰皇家银行 7,178.5 17

4. 德意志银行 6,694.3 11

5. 中国银行 6,500.0 8

**本周市场动态**

--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周一称,已有100多家券商登记参与"人证港币交易通"(TSF),稍後将进行测试,最快10月可以推出.已上市公司可以通过配售、供股或公开发售方式筹集人民币资金,而现有的上市规则无需作出改动.

--香港证监会主席方正称,香港首批以RQFII(境外合资格机构以人民币投资内地证券市场)机制发行的人民币产品,债券的投资比例为80%,A股投资比例为20%.

--英国能源巨头BP(BP.L)正发行三年期人民币债券,指导息率在1.75%左右.该笔高级无担保债券的规模在5-7亿元人民币之间,上限为7亿元.

--法国液化空气集团(Air Liquide Finance)在香港发行17.5亿元五年期人民币债券,息率为3%.

--全球主要家电制造商之一博世-西门子(Bosch und Siemens Hausgeraete)将在新加坡和香港举行一系列投资者见面会.会後或根据市场状况考虑发行人民币定价的离岸债券.(完)