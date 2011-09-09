中国8月CPI涨幅回落但仍处高位 未来调控政策料保持稳定

* 8月CPI涨幅自三年高点回落但仍处高位

* 新涨价因素令物价上涨压力未见根本缓解

* 未来调控政策料续保持稳定

采写 北京中文部 撰写 李文科

路透北京9月9日电---中国8月CPI涨幅自三年高点回落,显示通胀压力略有缓和.分析师表示,调控政策持续生效及翘尾因素影响,有望推动CPI年内续降,但由于新涨价因素未见回落,物价上涨压力并未得到根本缓解.

他们并认为,面对当前国内外经济形势,宏观政策将继续处于观察期并保持稳定,不会更紧但也不会明显放松.

"(CPI涨幅)比上月低主要是翘尾因素回落0.6个百分点,新涨价因素还是上升的,无论是食品还是非食品,说明物价上涨压力并未得到根本缓解."交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟称.

国家统计局公布数据显示,8月CPI同比涨幅6.2%,较上月创下的37个月新高6.5%回落.其中食品类价格同比上涨13.4%,非食品价格则同比上涨3%.同期工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.3%.

他并预计,9月CPI同比涨幅仍会下降,但下半年整体回落幅度有限.从物价角度看,未来宏观调控不能放松亦无需趋紧,从全世界范围来看,当前货币政策都是趋于稳定.

分析师们并表示,由于数据基本符合预期,对市场的影响不会特别明显.而因政策管理通胀的预期持续存在,流动性和市场信心受到一定的抑制,市场表现将更加复杂.

数据公布後,国内股市沪综指一度冲高但随後回落,早盘收市微幅上涨0.11%;中国债市现券收益率则基本维持稳定.外界对中国通胀问题的疑虑亦得到一定程度缓和,亚洲股市周五早盘微升;澳元兑美元上涨至1.0632美元,几乎没有受到影响.

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**物价上涨压力未见根本缓解**

尽管通胀压力略有纾缓,未来物价继续大幅攀升的可能性不大,但物价上涨压力并未根本缓解,尤其是本月CPI和PPI环比仍上涨,且新涨价因素亦在持续发酵.

"8月CPI高位小幅回落,但物价上涨的趋势不变,考虑到近期猪肉和鸡蛋价格走势,未来控通胀压力仍很大."海通证券宏观分析师李明亮称.

华宝信托宏观分析师聂文亦表示,由于CPI和PPI仍在环比上升,表明通胀压力并没有减轻.而年内猪肉供需仍偏紧,因而CPI环比上升有可能还将持续一段时间.

数据显示,8月CPI中肉禽及其制品价格上涨29.3%,影响价格总水平上涨约1.89个百分点.

此外,他并认为,国内经济保持一定热度使得国际大宗商品价格回落并没有带动中国PPI下降,国内成品油价格没有跟随国际油价下调,使得工业价格也很难有下降,政策难有实质性放松.

**政策料保持稳定**

中国官方此前多次表态,稳定物价仍是宏观调控的首要任务,要保持调控政策的稳定性.分析师们多表示,在目前内外经济形势下,政策会保持稳定,不会更紧但也不会明显放松.

"我们认为,目前货币政策以观望为主.央行下调存款准备金的可能性不大,即使有针对个别小银行的定向下调,也只是局部的结构性调整,不会出现货币政策趋势性的放松."平安证券固定收益部副总经理石磊称.

美银美林经济学家陆挺在研报中亦称,出台全面下调准备金率、降息或提高放贷额度等宽松货币政策目前还为时尚早.但中国央行有可能调降部分中型银行的存款准备金率,用以支持中小企业融资.

也有分析师表示,今年以来CPI的数值一直在突破决策者对通胀的认知,在今年剩下的时间里,决策者将对通胀一直保持高度的警惕.

"可以预期,从紧的货币政策在比较长的时间内都不会调整.考虑到目前负利率的情况,央行很可能再次提高利率,以抑制通胀."华创证券宏观分析师华中炜称.

为抑制通胀,中国央行从去年10月以来共升息五次;并自去年初以来,12次上调存款准备金率,上次上调是在6月20日,目前大型金融机构存准率已达到21.5%的历史高位.(完)

--审校 曾祥进

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