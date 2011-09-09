美国依然是全球最酷的国家--调查

路透伦敦9月6日电---尽管其他国家崛起于世界舞台，令美国全球霸权的影响力下降，但在一项国际调查中，美国依然当选了全球“最酷的国家”。

社会网络网站Badoo.com对全球15个国家的3万人进行了调查，徵求他们心目中全球最酷的国家名单。调查结果显示，西班牙是欧洲最酷的国家，巴西是拉美地区最酷的，比利时则是全球最不酷的国家。

该网站负责市场业务的主管Lloyd Price称，“媒体充斥反美主义，但我们有时却忘记了世界上还有那麽多人认为美国确实很酷。”

当然，并不是所有美国人都那麽酷。说唱乐巨星Snoop Dogg、流行音乐天后Lady Gaga、演员塞缪尔・杰克逊（Samuel L. Jackson）、影星约翰尼・德普（Johnny Depp）和名导演昆汀・塔伦蒂诺（Quentin Tarantino）被视为美国酷人中的佼佼者。

然而，美国人发明了“酷”这个词，现在仍在音乐、电影、电视、科技等不胜枚举的多方面表现着很酷的形象。

Price称，“美国以拥有全球最酷的领导人奥巴马、最酷的嘻哈音乐艺术家Jay-Z和Snoop Dogg，以及最酷的科技领袖乔布斯而感到自豪。”

在Badoo的调查中，巴西仅次于美国全球排名第二，同时领先于墨西哥和阿根廷成为拉美地区最酷的国家。西班牙全球排名第三，也是欧洲最酷的国家。（完）

编译：王凤昌 发稿： 王燕焜

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