李稻葵称CPI下半年至明年将续降 未来货币政策仍谨慎

* 至明年上半年物价仍会下降

* 未来数年货币政策仍保持谨慎

* 未来两三年经济将进入调整期

路透厦门9月9日电---面对中国物价指数初现回落迹象,中国央行货币政策委员李稻葵周五表示,物价基本见顶,至明年上半年还会持续下降;但未来数年间,货币政策仍保持谨慎,以免引起长期金融风险.

中国国家统计局稍早公布,8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅自三年高位回落至6.2%,符合市场预期,但回落主要由翘尾因素下降所致,通胀压力并未得到根本缓解,预计政策难有实质性放松.

李稻葵在厦门一场论坛上同时表示,政府为解决社会矛盾,将会持续抑制房地产投机气氛,相应之下,未来两三年经济会进入调整期,不可能再见到两年前的高速增长.

"物价下半年到明年上半年还会持续下降,物价基本上见顶,但未来若干年物价还会温和上涨,涨幅在3-5%之间的温和通胀."他说.

他表示,这意味着未两三年经济会出现结构性调整,短期经济要"过秋",以往9%、10%的经济成长格局将不复见.

他同时表示,未来几年货币政策仍会保持谨慎,因中国流动性配置不均衡,一旦宏观经济政策放松,可能会重蹈日本覆辙,也就是在货币升值、热钱涌入之际,推行宽松政策,导致国内出现资产泡沬.

"个人预测,未来若干年,财政上会放松,会积极,但是货币政策上会比较谨慎."他说.

此外,在人民币升值预期浓厚下,他还表示,政府将会开放人民币流出渠道,以减缓热钱堆积中国的影响.

"我相信十二五规划(2011-2015年)期间,国家会至少拿出几个城市和行业...,让老百姓直接把人民币兑换成美元,直接去买澳大利亚、欧洲股票,也就是说让流入中国的资金有一个流出的渠道."李稻葵说.

此前有媒体援引中国欧盟商会主席库奇诺(Davide Cucino)表示,中国官员向其透露,人民币将在2015年之前"完全自由兑换". 但正在伦敦参访的中国央行周小川说,实现人民币资本项目可自由兑换没有明确时间表.

中国商务部长陈德铭周四在同样一场会中表示,正在研究外汇储备多元化以及人民币跨境流动的渠道,以支持中国企业对外投资.

李稻葵还表示,中国国债的发行量不够,影响经济发展.

"国债发行是促进资本市场发展的必要条件,我们国家国债的发行量不够,影响经济发展."

中国2010年国债发行量为17,881.9亿元人民币,较2009年的16,229.2亿元有所提高.2011年中央财政国债馀额限额为77,708.35亿元;2010年末中央财政国债馀额67,526.91亿元,控制在年度预算限额71,208.35亿元以内. (完)

--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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