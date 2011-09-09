即时观点：中国8月工业生产企稳消费符合预期

2010年7月28日在河北燕郊拍到的一家工厂的生?景象。 REUTERS/Jason Lee

路透北京9月9日电---中国国家统计局周五公布,8月规模以上工业增加值同比增长13.5%,低于路透调查中值13.7%.

8月社会消费品零售总额同比增17%,与路透调查中值一致;1-8月,固定资产投资同比增长25%,略低于路透调查中值25.2%.

统计局稍早公布的数据显示,8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅自三年高点回落,至6.2%,环比则上涨0.3%.工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.3%,略高于路透调查中值的7.2%.

以下为市场人士的相关评论:

--美银-美林(香港)经济学家 陆挺:

数据不错,说明经济增长正在软着陆.基于8月13.5%和7月份14%的工业增加值,预计三季度GDP很有可能在9.3%左右.经济软着陆的形式很好,预计四季度GDP可能在9%.不少经济学家在过去几周刚刚下调了全年GDP增长预测,现在他们可能得向上修正一下了.

--民生证券宏观经济分析师 张磊:

总体上,消费、投资及工业增加值继续朝宏观调控的方向发展,总需求继续回落,但结构调整特征明显.

固定资产投资方面,铁路投资显着下滑,中央隶属项目回落明显,但制造业及房地产投资依然较快,地产投资增速保持相对高位与地产调控下,房地产公司加快项目流转,缩短推盘周期有较大关系.

从公布的工业数据看,规模以上工业增加值同比增长比7月份小幅回落0.5个百分点,重工业增速回落较快,货币政策维持较紧格局下,企业流动性压力大,工业企业仍面临去库存压力,预计三季度工业利润仍有下滑压力;实际消费继续保持平稳,随节日消费季到来,及未来物价高位回稳,消费有望继续加速.

--交通银行研究部高级宏观分析师 唐建伟:

三个数据都有回落,外部经济不乐观,国内持续紧缩调控,预计第三季度经济增长会处于回落过程之中.前期的工业回升是短期季节调整因素.

随着保障房前期大幅投资结束,三季度後会逐步回落,预计未来投资增速将小幅回调,全年呈前高後低走势.

消费今年的压力比较大.拉动消费的长期增长因素,比如个税和收入分配改革的影响短期难以见效;而房市车市的刺激政策已然相继退出.唯一值得期待的是上半年农村居民现金可支配收入的增长速度超过GDP和城镇居民收入,未来消费升级的空间值得期待,但是这种增长是否可持续还需观察.

维持三季度GDP进一步回落,四季度有所回升的判断.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

从工业生产和投资来看,8月数据符合预期,总体经济呈现软着陆态势,工业生产和投资都比上月回落0.4、0.5个百分点.从结构上看,消费还是不错的,消费还有17%的增长,应该是让人欣喜的.

展望未来,中国整体经济应该会维持缓慢着陆的态势,预计三、四季度工业生产会延续回落态势.目前经济没有太大问题,通胀还是首要矛盾,对于宏观调控,个人认为处于政策观察期.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

8月经济数据完全符合我们预期.其中工业增加值同比略有下降在某种意义上是数据规律,季调环比仍基本不低于上月;固定资产投资和消费也基本保持了稳定.仅从本月数据来看,中国经济走得还算平稳.这其实也验证了我们近期的一个观点,即前期PMI数据已预示了最大的不确定性不在内需,而在外需,因而我们将密切关注即将公布的出口数据.

随着去库存临近末端和通胀回落,主要经济数据已有明显企稳迹象.我们认为它们并不存在硬着陆风险,基本稳定或小幅波动将是大概率事件;主要风险点依旧在于减速的欧美经济和由此带来的中国外需下滑,且对这一点目前仍难判断.

--国盛证券研究所所长 周明剑:

8月消费品零售总额名义下降不大,但实际增速可能会下降更多,固定资产投资比去年同期略高,但这是名义增速,如果抛开投资所需的工业原材料及燃料等,实际增速也是低于去年的,投资增速从5月25.8%至今逐渐下降,速度比较快,也显现出房地产调控效果.

投资这个数据有些问题,根据统计局统计方式来看,我们感觉统计局有意压低了地方政府报上来的数据,今年是十二五开局之年,统计局可能会比往常压得更低些,修正力度也会更大一些,固定资产投资可能没有数字那麽悲观,存在一定不确定性.

工业增加值从6月起呈下降趋势,下半年经济增速下滑的速度可能会比上半年要快.第一是政策调控,二是增长後续乏力,收入结构没有很好改变,前期消费有些透支,但今年全年经济保9%应该没问题.

--中国国际经济交流中心研究员 王军:

从投资消费的数据看,中国经济仍保持平稳的态势,但物价依然居高不下,同环比仍在上涨,抑制通胀仍是主要政策目标.

但考虑到目前围环境的恶化,波及中国经济的忧虑仍较大,尤其是进出口,且目前银行间市场资金相当紧张,中小企业也普遍陷入资金困局,货币政策有可能会出现结构性松动,包括部分中小银行的存款准备金率可能会下调.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

通胀肯定打压一定需求,三季度可能是最难熬的,不过固定资产投资全年保持24.7%的增幅问题不大,而四季度保障房开工还将加速,也将拉动一部分需求.

货币政策大方面应该不会出现转变,因为固定资产投资保持在23%的水平以上,应该来说就是可以接受的,所以从投资方面看整体经济增速还是可以的.

--东北证券策略分析师 杜长春:

8月工业增加值同比13.5%符合市场预期,并且环比出现1%的增长,表明工业企业生产有所企稳,这与PMI指数走势相吻合.

工业企业在经历前期小周期去库存後,去库存力度有所减小,在政策调控有望由前期的抑制需求转为增加供给的背景下,未来工业增加值有望延续企稳回升,但仍然面临电力供应矛盾等客观因素的影响.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

这几个数据显示中国经济进入整体平稳减速的状态,消费符合预期,亦比较稳定,显示没有受到整体经济减速的影响,但消费要有进一步增加,恐怕要在通胀明显回落之後才能看到.

固定资产投资还有进一步回落的空间,我们认为投资增速在18-22%之间是比较合理的.工业增加值增速也在一个可容忍的范围.

这些数据表明中国并不用担心经济增长的问题.未来宏观政策没有进一步收紧的需要,但也不可能放松.

--华宝信托宏观分析师 聂文:

固定资产投资略低于预期,消费和工业增加值跟预期基本一致.从消费、投资和工业增加值数据来看,中国经济增速继续回落,不过速度比较温和.

未来宏观经济的风险在于,国外担忧欧美债务危机有可能导致外需快速下降;国内担忧房地产新开工面积增速和销售面积增速差距持续扩大可能导致房地产投资快速下滑.

**相关背景**

--国务院总理温家宝强调,稳定物价总水平仍是首要任务,同时要避免货币政策的滞後效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生过大影响.

--中国国家副主席习近平重申,当前中国政府将继续加强和改善宏观调控,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,着力稳定物价总水平.

--中国人民银行副行长马德伦预期,近期国内物价水平会比较高,但会在波动中缓慢回落.他并称,国内经济的内生增长动力仍很强,中国经济的基本面是好的.

--中国8月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均止跌微升,为中国经济回稳注入信心.经济硬着陆忧虑纾缓,但全球过剩流动性及大宗商品价格上涨,令通胀阴霾挥之不去,紧缩调控仍难言放松.

--中国国家发展和改革委员会主任张平表示,在各项政策作用下中国经济增速稳中趋缓,但价格总水平仍可能高位运行,增加了完成全年预期目标的难度.(完)