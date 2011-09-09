《人民日报》评论：奉劝美国议员不要就对台军售玩火

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透北京9月9日电---《人民日报》周五发出警告称，那些希望将先进武器卖给台湾的美国“国会山狂人”正在玩火，并可能付出惨重的代价。
《人民日报》报导称，美国应革除授权美国对台军售的《与台湾关系法》这个“毒瘤”。
美国是台湾最大的盟友和武器供应国。根据1979年签署生效的《与台湾关系法》，美国承诺向台湾提供防卫性武器。
台湾希望从美国购买66架新型F-16战斗机，逐渐淘汰其现役的F-5战机。
《人民日报》在评论中称：“眼下，国会山的一些狂人竟然叫嚷着要巩固、扩大这一毒瘤。”评论称这些政治家相当狂妄。
“如果这些议员的狂想得逞，中美关系将陷入何种境地？”
尽管中美两国过去几年在贸易、西藏和互联网等诸多问题上存在争论，但随着中国国家主席胡锦涛1月份的访美，两国关系有了极大改善。
评论称，中美关系走到今天这一步，可谓来之不易，需要双方倍加珍惜，全力维护。
“有人想开历史的倒车可以，只是要想清楚将为此付出何等惨重的代价。”
“奉劝那些昏了头的美国议员一句话：不要走得太远，别玩过火了。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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