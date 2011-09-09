中国有可能在2015年实现人民币资本帐下自由兑换--李稻葵

路透厦门9月9日电---中国央行货币政策委员会委员李稻葵周五称,中国有可能在2015年实现人民币资本帐下自由兑换.

他在厦门参加一论坛时并表示,如果美国继续实施更多货币宽松政策,中国再加息就是不合适的.

此前有媒体援引中国欧盟商会主席库奇诺(Davide Cucino)表示,中国官员向其透露,人民币将在2015年之前"完全自由兑换".但正在伦敦参访的中国央行周小川说,实现人民币资本项目可自由兑换没有明确时间表.(完)