中国有可能在2015年实现人民币资本帐下自由兑换--李稻葵

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透厦门9月9日电---中国央行货币政策委员会委员李稻葵周五称,中国有可能在2015年实现人民币资本帐下自由兑换.
他在厦门参加一论坛时并表示,如果美国继续实施更多货币宽松政策,中国再加息就是不合适的.
此前有媒体援引中国欧盟商会主席库奇诺(Davide Cucino)表示,中国官员向其透露,人民币将在2015年之前"完全自由兑换".但正在伦敦参访的中国央行周小川说,实现人民币资本项目可自由兑换没有明确时间表.(完)
--记者 李珊珊; 撰写 陈敏; 审校 林高丽
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)
路透北京2月8日 - 中国证监会周三表示，对企业并购审核将加大审核力度，形成监管威慑；强化业绩补偿监管，引导市场估值回归，逐步对上市公司实施分行业信息披露监管。