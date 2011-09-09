欧盟抱怨中国对外资采取歧视性政策

路透北京9月8日电---欧盟商会周四称，尽管中国加入世贸组织已有10年，中国对外资企业的歧视性政策却增加，与中国官方承诺不符。

欧盟商会在年度报告中指出，欧洲企业对中国经济的依赖度加深，中国业务的营收和获利表现均强劲。

但报告称，中国对一些行业加强限制，令欧洲企业处于不利境地，也不利于中国经济转型。

报告称：“长期市场壁垒仍普遍存在，法律法规明显歧视外资企业，且法律法规执行过程中存在偏倚和主观的问题。”

欧盟商会呼吁中国领导人恪守对外资企业一视同仁的承诺。

欧盟商会在同时发表的声明中表示，中国若在消除壁垒和市场限制措施方面停滞不前，会令人质疑中国官方承诺。中国官员表示，将创造长期机会，让所有市场参与方公平竞争。

报告重点提到了多个领域的歧视性作法，包括可再生能源、建筑和汽车产业等。

欧盟商会强调指出，中国过度依赖固定资产投资和出口，服务业发展缓慢，且劳动力供应减少，均对经济发展构成风险。

欧盟商会主席库奇诺(Davide

Cucino)说：“(中国经济)要获得新的推动力，只能通过效率、创新、发展民间部门以及外资企业大规模投资，才能实现。我们没多少时间了。”

库奇诺告诉路透，市场准入仍是欧洲企业面临的主要问题。(完)

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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