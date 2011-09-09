一周综述：“惨淡”市况还将延续

8月份CPI数据如市场预期中的回落，但是中秋假期前的最後一个交易日，今日A股市场却表现“差强人意”，全天呈现冲高回落走势，股指始终保持着疲弱的态势，投资者情绪极度脆弱。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

8月份CPI数据如市场预期中的回落，但是中秋假期前的最後一个交易日，今日A股市场却表现“差强人意”，全天呈现冲高回落走势，股指始终保持着疲弱的态势，投资者情绪极度脆弱。

早盘沪深两市股指双双跳空高开，随着8月份经济数据出炉，两市股指一度反弹冲高，但是由于节前市场做多意愿不强，同时市场整体弱势，并没有出现明显的利好，最终导致股指回落，尾盘沪综指最终报收于2497.75点，下跌0.05%。

从技术层面看，沪综指在连续四周未能攻克2600点上方压力後，本周重心明显下移，周线技术形态有恶化趋势，同时量能始终保持低迷的态势，这在很大程度上限制的股指反弹的力度，目前沪综指再度回到2500点关口下方，密切关注下方支撑位得失。

国家统计局公布数据显示，8月CPI同比涨幅6.2%，较上月创下的37个月新高6.5%回落。其中食品类价格同比上涨13.4%，非食品价格则同比上涨3%。同期工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.3%。

8月份CPI数据回落符合市场预期，但回落主要由翘尾因素下降所致，由于新涨价因素未见回落，物价上涨压力并未得到根本缓解，通胀压力并未得到根本缓解。虽然未来通胀有望从高位逐步回落，但预计货币政策难有实质性放松。

统观本周A股市场走势，政策面明显成为左右大盘短期走向的关键因素，但是从市场角度出发，目前市场对利空消息有放大效应，而利好消息则反应平淡，在判断後市走势之前，我们不妨先看看目前A股正处于一个什麽样的环境下。

首先，8月份宏观经济数据并未出现超预期，导致投资者信心仍较为脆弱。尽管8月份CPI同比增速出现回落，但环比上涨仍继续上涨，且食品价格上涨势头仍未看到拐点，同时QE3的预期仍在，因此未来通胀形势仍不乐观。

这直接後果就是短期内货币政策难以放松。从近期管理层的表态，可以看出，政策紧缩力度有增无减，支持此前市场反弹的政策放松预期落空。

其次，来自上市公司业绩的压力不可避免。2011年上市公司半年报接近尾声，总体业绩下滑已成定局，这将会引发当前市场估值水平是否合理的分歧，目前看A股本身并不具备绝对的估值优势。

再次，资金面趋紧势头不变。虽然近期大盘表现疲弱，但新股扩容速度不减反增，全周共有8只新股进行申购。与此同时，央行下发通知，将商业银行的保证金存款纳入存款准备金的缴存范围，并从9月5日起实行分批上缴。

最後，欧洲集中涌现的不确定性。目前希腊中断了与欧盟和欧洲央行的谈判，希腊破产忧虑升温；同时9月份是欧元区债务到期量年内第二大的月份，共计有616亿欧元的债务到期，债务到期能否偿还也存在疑问。

综上所述，由于短期内国内政策不会放松、经济前景不明朗，以及资金面的紧张和国际因素的干扰，大盘弱势震荡探底筑底格局短期内不会改变，沪综指2437点还将面临严峻的考验。（完）

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