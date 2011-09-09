《沪港小生专栏》一件小事

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文仅代表作者个人观点）
路透投资中国主编 陈澍/文 新浪微博（weibo.com/georgeschen）
今年夏天，我离开香港一段时间，去了纽约和华盛顿。于是，香港家中信箱就自然积累了很多不同账单，有些没来得及看，过期了，包括一张地政总署发来的地税缴费单。
我不在香港的那段日子里，连同第一张缴费单，地政总署居然一连来了三封信函“催款”。还没打开信，我就一肚子气，心想，不就是几百港元嘛，需要这样连发三封信催吗？打开信封，仔细读完这三封信件，我不禁自惭形秽起来……
地政总署第一封邮件是通知你付款金额，第二封邮件则是告诉你，之前你设置过银行自动转账，但地政总署没收到钱，但丝毫没责怪的意思，只是提醒你及时和你的银行联络。因为我去年年末更换了自己的主要银行账户，所以之前在地政总署那边设定的自动转账账户已经失效了，我也没有记得再通知去更新账户。
第三封邮件除了缴费单之外，还附上一封很客气的说明信件，落款是“地政总署署长”。
第三封邮件说，地政总署已收到你的银行发来的通知，知道你之前设定地税缴费的自动转账账户现已失效，地政总署会在系统里删除有关你以前的银行账户的私人信息，同时附上一张新的自动转账申请表格，方便你填写，只要交回附近银行就好，还留下一电话号码，欢迎随时找专员联络，查询详情。
看完邮件，我犹如醍醐灌顶，终于明白平时我们一直挂在嘴边的，所谓“服务性政府”。
我生于上海，三年前才移居香港，所以仍时常习惯性对香港的政治事务抱以“局外人”的心态来看待。最近一两年，香港社会有很多对以曾荫权为特首的政府领导班子的质疑，主要原因包括民众觉得曾荫权本人已快做满两届“退位”，本届香港政府正在进入“倒计时”，在政体改革上（比如特首“普选”）已难有作为。
此外，加上香港楼价、通胀等问题加剧，民怨提升在所难免，但将心比心，其实和许多内地大中城市的社会福利，尤其就“服务性政府”的执政水平而言，港人还是在香港特殊的社会体系中可谓备受宠爱。
想起7月份国务院港澳办主任王光亚对香港公务员有“成也英国，败也英国”评价，批评香港公务员只懂接受及执行指令，缺乏长远划……（详见北京《环球时报》7月29日报导）
说实话，仅以普通市民心态来看待政府执政水平，我本人宁要实干型公务员，并不在乎公务员个个都具“长远规划”甚至所谓的战略性思考。所谓“战略”这种事交给大学智库去办就好。就算在美国，基辛格可以是一个好的战略家，但他未必知道如何办好一个“服务性政府”。
说到底，你问香港人最关心什麽，无非还是希望自己和家人的日子过的更好，否则天天高谈阔论，谈未来10年、20年甚至100年，不知珍惜眼前人和事，为市民服务好每一天，再好的规划又有何用？（完）
作者陈澍，写新闻，也写小说，玩文字游戏九年，一路拿奖，从东京到纽约。采访过周杰伦，也追过周小川，最想写的故事永远是下一个。2011年出版的《外资银行在中国》（here）是陈澍的第一本书。生于上海，现居香港，不定期更新《沪港小生》专栏（www.mrshangkong.com/）。
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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