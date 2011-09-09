IMF乐见奥巴马的就业刺激计划

路透伦敦9月9日电---国际货币基金组织(IMF)周五对美国总统奥巴马宣布的4,470亿美元经济计划表示欢迎.该计划旨在刺激经济增长并降低失业率.

"我们当然欢迎昨晚奥巴马公布的旨在于短期内支撑经济和刺激就业的计划,"拉加德在伦敦的一次讲话中说.(完)