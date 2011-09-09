IMF乐见奥巴马的就业刺激计划

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透伦敦9月9日电---国际货币基金组织(IMF)周五对美国总统奥巴马宣布的4,470亿美元经济计划表示欢迎.该计划旨在刺激经济增长并降低失业率.
IMF总裁拉加德表示,面临市场压力的国家现在必需实施财政整固.
"我们当然欢迎昨晚奥巴马公布的旨在于短期内支撑经济和刺激就业的计划,"拉加德在伦敦的一次讲话中说.(完)
--编译 王洋;审校 龚芳/张涛
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长周三表示，油价上涨可能刺激页岩油生产，但由于需求保持在健康水平，全球油市能够适应这种状况。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。