中国8月乘用车销量同比增速创七个月新高

* 8月乘用车量同比增7.3%,创七个月最高增速

* 汽车市场恢复情况较好

* 後期车市料继续改善

路透北京9月9日电---8月是中国车市的传统销售淡季,但乘用车销售仍录得7.3%的同比增幅,增速为七个月来新高.分析人士认为,9月进入销售旺季後企业加大优惠力度,以及节能汽车补贴新政公布前的短期刺激效应,乘用车销售料进一步好转.

历经过去两年近50%和超过30%的高速增长,中国车市今年进入平缓增长.中国汽车工业协会周五公布数据称,中国8月共销售乘用车109.52万辆,同比增长7.30%,环比亦增长8.24%.1-8月乘用车销售同比增长6.05%至921.83万辆.

"总体看来要好于市场预期,说明汽车市场恢复情况比较好.9月虽然面临基数较高的压力,但绝对销量预计还会继续改善."山西证券汽车行业分析师白宇表示.

从整体车市来看,8月中国共销售汽车138.11万辆,同比增长4.15%,其中商用车销售同比下降了6.4%.今年前八个月间共销售汽车1,198.36万辆,同比增长3.33%.

节能汽车补贴政策将于今年9月30日结束,将是影响9月汽车销售的重要因素.财政部官员透露,10月起执行的新补贴政策在延续单车补贴3,000元的基础上,入围产品平均油耗门槛将由6.9升提升至6.3升,约七成补贴车型将不再享受政策.

海通证券汽车行业高级分析师赵晨曦在研究报告中称,新政短期会刺激9月份汽车销量,但新政实施後将对车厂尤其是自主品牌车厂的盈利构成压力;同时,竞争激烈导致的降价、需求下滑及原材料价格上涨等风险都是行业主要不确定因素.

**自主品牌表现有所好转**

中汽协数据显示,与7月相比,8月乘用车自主品牌市场表现有所好转,当月共销售40.74万辆,环比增长11.44%,同比下降2.86%.当月,自主品牌的市场占有率环比增长了1.07个百分点至37.2%,同比则下降了3.96个百分点.

与上月相比,日系品牌销量环比略有下降,韩系车增长较快.日韩品牌乘用车分别销售23.15万辆和9.81%,分别占乘用车销售问题的21.14%和8.95%.

8月销量排名前十位的轿车品牌依次是：凯越、卡罗拉、科鲁兹、悦动、宝来、新帕萨特(NMS)、朗逸、赛欧、凯美瑞和捷达.

8月销量排名前十位的轿车生产企业依次为:上海通用、一汽大众、上海大众、东风日产、北京现代、一汽丰田、神龙、奇瑞、吉利和东风悦达.

以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:

2011年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 8月

7.3% 6.74% 6.21% -0.11% 2.79% 6.52% 2.6% 16.17% 18.6% 29.3% 27.1% 19.3% 18.7% (完)