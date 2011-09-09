中国CPI料于四季度明显回落 货币政策不会放松--花旗

路透北京9月9日电---投资银行花旗发布最新报告称,尽管中国8月通胀率自高位回落,但9月料仍将有所抬升,直至四季度才会出现明显回落.同时,预计年内货币政策将不会全面松动.

花旗表示,8月居民消费价格指数如期回落,但略高于其预估,因食品价格意外大涨.目前的食品价格上涨更多是结构性的而非周期性,所以政府将在确保秋粮丰收前保持谨慎.

"我们认为通胀已经见顶,但9月仍将抬升,直至四季度才会出现更加明显的回落,得益于基数效应减弱及紧缩政策效果彰显滞後,"报告并预计,PPI亦将在今年剩馀月份中下滑,因国际大宗商品价格走势疲弱.

不过,报告认为,中国的货币政策将不会全线放松,因尽管通胀料于四季度回落,但今年的平均通胀率将几乎肯定会超过5%,高于政府4-5%的目标.

同时,假如经济增长较预期更快下滑,尽管目前尚无此迹象,政府可能会首先转向积极的财政政策.

另外,在全球经济增长预估遭下调,中国8月PMI显示新增出口订单于2009年4月来首度跌至50下方,及CPI将在今年剩馀月份中继续回落的背景下,预计年内,中国亦不会进一步出台紧缩措施,包括加息和上调存款准备金率.

国家统计局周五稍早公布,中国8月CPI同比涨6.2%,符合路透调查中值,较上月的37个月高位回落,其中食品类价格同比涨13.4%,影响价格总水平上涨约4.02个百分点.当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨7.3%,略高于路透调查中值的7.2%.(完)