潘基文借9・11之际呼吁制定全面反恐公约

潘基文(中)7月7日在日内瓦的联合国欧洲总部发表演说。 REUTERS/Valentin Flauraud

路透堪培拉9月9日电（记者 James Grubel）---联合国秘书长潘基文利用9・11十周年纪念日的机会，再次呼吁制定联合国全面反恐公约。十年来，各国对恐怖主义的内涵争论不休，全面反恐公约遭遇持续挫折。

联合国框架内现有13项条约，分别涉及恐怖主义、向恐怖主义提供资助、绑架和大规模杀伤性武器，但是希望通过一份全面反恐公约，将打击恐怖主义的各项公约统一起来，为打击恐怖威胁提供新的动力。

“我们的目标是确立一项全面条约，处理国际恐怖主义问题，”潘基文在访问澳大利亚期间举行的新闻发布会上表示。

“令人遗憾的是，到今天为止都没有实现目标。成员国之间始终存在一些分歧，”他在澳大利亚之行的最後一天表示。他本次还将访问新西兰和南太平洋国家。

印度强烈支持建立全球性条约，但中东地区国家对恐怖组织的定义存在异议，导致各方长久以来始终未能达成共识。

反而是美国在2001年建立了一个由联合国安理会成员国组成的打击恐怖主义委员会，监督全球反恐活动。2005年，安理会通过了一项决议，敦促成员国拒绝给任何计划恐怖行动的人提供安全庇护。

潘基文表示，上月联合国驻尼日利亚机构大楼遭遇的自杀性炸弹爆炸表明，尽管全球各国持续付出努力，恐怖威胁依然存在。那次汽车炸弹袭击导致23人丧生，80人受伤。

他表示，他对2001年美国遭受的袭击场面记忆犹新。9・11恐怖袭击迫使联合国总部人员紧急疏散，并就此通过了紧急决议案。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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