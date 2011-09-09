辽宁省内85%的地方融资平台去年收入不足偿还到期本息

路透上海9月9日电---中国国内各省地方融资平台的问题正逐步露出水面.新华网近日披露的一份审计报告显示,辽宁省有156家融资平台公司2010年收入不足以偿还当年到期债务本息,约占省内融资平台总数的85%.

报告显示,地方融资平台公司资产变现能力偏低、盈利状况较差.截至2010年末,共有83家地方融资平台的资产总额中包含市政基础设施等不能变现的资产达964.5亿元人民币,占33.6%;175家有债务的融资平台公司中,120家去年经营业绩为亏损或持平.

报告指出,辽宁省11个市本级、34个县(区)政府负有偿还责任的债务2,108.9亿元中,有1,138.9亿元是承诺以土地出让收入为偿债来源,占54%;部分市县债务率较高,偿债压力较大,有五个市本级和四个县(区)政府负有偿还责任债务率高于100%.

辽宁省并非是地方融资平台暴露出问题的唯一一家.此前已有十多个省区公布其地方政府债务帐单,其中海南省债务馀额/GDP的比重几近一半,负有偿还责任的债务率达70.2%,偿债前景堪忧.

国家审计署此前公布,截至去年底,除54个县级政府没有政府性债务外,全国省、市、县三级地方政府性债务馀额共计10.7万亿元,其中,融资平台公司的政府性债务馀额为4.97万亿元,占比46.38%.地方政府负有偿还责任的债务率52.25%,加上负有担保责任的或有债务後为70.45%

今明两年是地方政府债务的偿还高峰期.中国银监会要求,严防平台贷款"改头换面"和"卷土重来".(完)