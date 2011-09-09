日本冻结叙利亚总统阿萨德资产

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透东京9月9日电---继美欧实施制裁後，日本周五冻结了叙利亚总统阿萨德以及相关个人和机构的资产。
美国、欧盟和其他西方国家希望阿萨德结束对支持民主的示威者的暴力镇压。联合国称，叙利亚政府过去五个月的暴力镇压已造成2,000名平民死亡。
日本不从叙利亚进口原油或石油产品，日本财务省一名官员称，阿萨德和制裁名单上另外14名个人和6家团体在日本的任何资产都可能受限。
日本共同社援引新任财务大臣玄叶光一郎(Koichiro Gemba)在内阁会议上的说法称：“我们国家需要为全球旨在解决叙利亚问题作出贡献。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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