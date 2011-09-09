朝鲜举行建国63周年阅兵式 彰显权力交接意图

9月9日?兵式中金正日与儿子金正恩交谈的电视画面届图。 REUTERS/KRT via Reuters TV

路透首尔9月9日电（记者 Jeremy Laurence）---朝鲜最高领导人金正日周五在儿子的陪同下，在平壤金正日广场检阅了部队，显然在为第三代领导人接班做准备。

金正日和金正恩站出席了建国63周年阅兵式，军队、多管火箭发射炮、榴弹炮和其他武器从他们所在的主席台前通过，成千上万的人聚集在广场上，挥动着红色和粉色的看似纸质的花束。

士兵抬着朝鲜已故领导人、“永远的主席”金日成的巨型画像。

直播电视画面显示，金正日和金正恩在阅兵式上鼓掌并作了简短交流。分析人士称，这是向民众发出的明显信号。

朝鲜电视台评论员称，“如果在我们的国土上再爆发战争，这些武器将把我们的敌人消灭干净。”

“我们军队将向外国人显示我们伟大国家的实力和威力，”评论员表示。

分析人士称，金正恩很可能保持与其父亲相同的侧重军事的政策，并继续追求备受外界批评的核武器和导弹制造计划。

今日稍早，金正日与金正恩一同前往安放朝鲜已故领导人金日成遗体的锦绣山纪念宫进行了参拜。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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