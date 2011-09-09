蒙古总理称计划将蒙古铁路公司49%股权上市

路透乌兰巴托9月9日电---蒙古总理Sukhbaatar Batbold周五称,该国Erdenes-Tavan Tolgoi公司的首次公开发行(IPO)计划将被推迟,最早要到2012年第一季末进行.其并补充说,蒙古政府也在计划将该国国有铁路企业部分上市.

Batbold接受路透独家专访时说,与竞标Tavan Tolgoi煤矿西部区块开采权的各家企业的商讨仍在继续.

"最终的投资协议将会考虑中、俄这两个邻国的利益."Batbold表示.

蒙古政府之前曾称,可能在2011年底或2012年初进行上市.

Batbold还表示,该国政府计划将蒙古铁路公司49%的股权上市,以帮助为该国雄心勃勃的建筑计划提供资金.

作为内陆国,蒙古是全球铁路网密度最低的国家之一.该国计划将其铁略网增加逾两倍以连接同中国和俄罗斯的边境,从而能与日本和韩国等国建立新的贸易联系.

蒙古政府计划建立一个铁路线连接Tavan Tolgoi煤矿和中国边境,另外还批准建立东西铁路线的计划.

Tavan Tolgoi是全球最大的未开发煤矿,估计煤炭储量为60亿吨.该煤矿的西部向国际投资者进行标售,而蒙古政府将保留对东部矿区的所有权,并通过IPO来筹集开发这一矿区的资金.

日本和韩国因自然资源匮乏,非常想参与到Tavan Tolgoi项目中.这两个国家的很过公司都已经同Russian Railways合作组建财团,竞标该项目.

高盛(GS.N)、德意志银行(DBKGn.DE)、法国巴黎银行(BNPP.PA)和麦格理(MQG.AX)受聘负责管理Tavan Tolgoi的IPO.(完)