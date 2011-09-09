伊朗淡化中国减少对该国能源投资力度的压力

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透伊斯兰堡9月8日电(记者 Qasim Nauman/Rebecca Conway)---伊朗外长萨利希(Ali Akbar Salehi)周四表示，伊朗不担心中国抑制对伊朗能源业的投资。
中国减少了对伊朗石油和天然气的投资力度，引发了伊朗的不满。伊朗官员和高管们表示，此举反映出中国希望安抚美国政府，也希望避免美国制裁其大型能源公司的想法。
萨利希在巴基斯坦之行中力求淡化中国对伊朗的态度转变。
萨利希表示：“中国人在伊朗表现很活跃，媒体可能报导了一或两个项目。”
“这一或两个项目可能进展缓慢，但不会带来问题。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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