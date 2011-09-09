德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透首尔9月9日电---面对全球经济或重返衰退的担忧，韩国人似乎决意要在中秋(秋夕,Chuseok)佳节期间将开支削减到底。
朝鲜央行在周五的声明中称，自2008年全球金融危机以来，今年中秋节前十个工作日的现金需求首次出现缩水。
韩国央行(Bank of Korea)称：“日益恶化的消费者信心和其他技术因素似乎是主要原因。”
央行称，截至到周五的十个工作日期间，央行今年总计印制了4.2万亿韩元(39.1亿美元)，同比下降10.2%。
这也是自2008年以来的首次最大降幅。央行在中秋节前十个工作日印制的韩元比2007年同期减少了25%。
数以百万计的韩国人会回到家乡，度过为期三天的中秋节假期。企业将停工数天，并向工人分发过节费。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长周三表示，油价上涨可能刺激页岩油生产，但由于需求保持在健康水平，全球油市能够适应这种状况。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。