阿里巴巴本月将发布英文版移动操作系统--高层

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透中国杭州9月9日电---阿里巴巴集团首席架构师、阿里云计算公司(阿里云)总裁王坚周五对记者表示,阿里云本月将通过升级的方式,发布移动操作系统的英文版本.阿里云计算公司是阿里巴巴集团旗下公司.
阿里巴巴于7月末发布其自主研发的移动操作系统及一款搭载该系统的智能手机,以期在国内快速发展的移动互联网市场分一杯羹.
本周稍早时,美国戴尔DELL.O称将与百度(BIDU.O)联手为中国市场开发平板电脑和手机. (完)
--编译 侯向明;审校 王丽鑫
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。